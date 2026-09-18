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AI效應 蘋果擬重返伺服器市場 採用Nvidia技術串聯

編譯吳孟真、記者蕭君暉／綜合報導
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：蘋果計畫推出AI推論伺服器，重返相隔近15年的伺服器市場。
  • 重點二：傳將採用自研M8 Ultra晶片，並串接輝達NVLink Fusion技術。
  • 重點三：產品鎖定AI開發商、企業與政府，最快可能於2029年上市。

外電報導，蘋果計畫推出AI推論伺服器，重返伺服器市場，並考慮與Nvidia輝達(另稱英偉達)重修舊好，採用輝達的NVLink Fusion技術來串聯，推出搭載蘋果自家M8 Ultra晶片的伺服器搶市。

科技媒體「The Information」16日引述知情人士報導，蘋果研擬一款規畫中的企業用伺服器將搭載自研晶片，並且可能採用輝達的NVLink Fusion互連技術，藉此重返伺服器市場。

蘋果過去曾以「Xserve」品牌銷售專用伺服器，但在將業務重心轉向Mac電腦及消費性裝置後，2011年終止Xserve相關產品線。此次計畫若成真，將是蘋果相隔近15年後，重返伺服器市場。

約20年前，蘋果指控輝達的繪圖晶片存在瑕疵，造成大量MacBook故障，蘋果因而與輝達中止合作，雙方也漸行漸遠。如今AI基礎設施需求快速成長，兩大廠關係可能破冰並重啟合作，顯示輝達技術在AI資料中心生態系中的重要性。

蘋果目前已在休士頓生產自家伺服器，據傳正評估推出可對外銷售的機架式伺服器產品，銷售對象包含AI開發商、其他企業和政府。傳聞中的產品主要有兩款，其一搭載兩顆M8 Ultra晶片，另一款則配備四顆仍未發布、且尚在早期開發階段的M8 Ultra處理器。

蘋果據稱也考慮採用輝達NVLink Fusion這項高頻寬、低延遲的互連技術。該技術可讓企業將自家晶片與AI加速器，直接接入輝達先進的資料中心基礎設施。輝達近來已開放相關技術，供其他業者取得授權並採用。

鴻海是輝達NVLink交換器的主要代工廠，一旦蘋果也加入生產AI伺服器的陣營，鴻海也可望受惠NVLink產品出貨量持續擴大。

蘋果規畫中的伺服器產品可能在2029年上市，主攻AI推論市場。蘋果當年停產Xserve後，便退出伺服器業務，如今可能以M8 Ultra晶片重新進軍該市場，並全面整合輝達NVLink Fusion技術。企業與政府也是當年Xserve主要鎖定的客群。據悉，蘋果執行長特納斯在該計畫約莫一年前在蘋果內部萌芽時，已表態支持。

精華 FAQ

  • 因AI推論與資料中心需求快速成長，蘋果計畫推出企業用伺服器，搭配自研晶片與輝達互連技術，重新切入伺服器市場並搶攻AI商機。

  • 傳聞中的伺服器將搭載蘋果自家M8 Ultra晶片，並考慮導入輝達NVLink Fusion高頻寬、低延遲互連技術，以串聯AI加速器與資料中心基礎設施。

  • 若蘋果正式推出機架式伺服器，客戶可能包括AI開發商、其他企業與政府，鴻海也可能因代工輝達NVLink交換器與相關產品出貨增加而受惠。

輝達 NVIDIA

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