黃仁勳發豪語：Nvidia明年晶片銷售將翻倍
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Nvidia輝達（另稱英偉達）執行長黃仁勳17日在英王查理三世召集的人工智慧（AI）峰會中表示，輝達明年的晶片銷售，將是今年的兩倍。
這一預測是輝達持續成長展望的最新信號。該公司日前已披露，預計在截至2028年1月的財政年度內實現70%的營收成長，規模將達約6730億美元。
黃仁勳在峰會上向媒體表示：「我預期輝達明年的晶片銷售量將是今年的兩倍。原因在於人工智慧對各行各業、各國經濟的貢獻極為深遠，幾乎在我們所涉足的每一個國家，都能看到各界積極投入人工智慧的熱情。」
輝達並未公開晶片銷售總量數據。去年秋天，黃仁勳曾表示輝達在四個季度內已出貨600萬顆Blackwell GPU。
此外，AI用電大增之際，輝達、Google揪團組AI能源管理聯盟（AEMA），推動AI資料中心從「用電大戶」，轉型為可由電網調度的彈性資源，緩解AI基礎設施快速擴張面臨的供電瓶頸，並擺脫「AI吃電怪獸」惡名。
研調機構集邦科技（TrendForce）估計，2026年全球資料中心電力需求量將達161GW（10億瓦），年增31％，今年起全球電網交付能力就會趕不上每年逾三成的電力需求成長，2030年資料中心電力缺口將進一步放大至268GW，缺口甚至超過電網能提供給資料中心的電力容量。
因應電網容量不足的挑戰，輝達號召夥伴，推動AI資料中心彈性用電模式，依照電網即時狀況調整用電，包括轉移運算工作負載、啟用電池儲能或現場發電設備，以及在電網壓力升高時降低耗電。
AI能源管理聯盟估計，提高數據中心用電彈性可從現有電網釋放最多100GW容量，並為每GW新增AI資料中心節省約7.33億美元電力系統成本。
外資法人分析，2025年至2030年，AI伺服器電源潛在市場規模年複合增長率達69%，預期市場規模增至911億美元。隨著電源功率密度提升，低壓配電方案已無法滿足需求，400V／800V架構將在2028年到2029年成為重要成長動能。
他表示，輝達明年的晶片銷售量將是今年的2倍，並認為這反映AI正快速滲透各行各業與各國經濟，帶動全球企業加速投入相關基礎建設。 隨著AI資料中心快速擴張，電力需求大增，TrendForce估2026年全球資料中心用電將達161GW，電網交付能力恐逐年落後，2030年缺口更可能擴大到268GW。 AEMA目標是把AI資料中心從高耗電負擔變成可調度資源，透過轉移運算、啟用儲能或現場發電、在電網壓力升高時降載，提升用電彈性並緩解供電瓶頸。
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他表示，輝達明年的晶片銷售量將是今年的2倍，並認為這反映AI正快速滲透各行各業與各國經濟，帶動全球企業加速投入相關基礎建設。
隨著AI資料中心快速擴張，電力需求大增，TrendForce估2026年全球資料中心用電將達161GW，電網交付能力恐逐年落後，2030年缺口更可能擴大到268GW。
AEMA目標是把AI資料中心從高耗電負擔變成可調度資源，透過轉移運算、啟用儲能或現場發電、在電網壓力升高時降載，提升用電彈性並緩解供電瓶頸。
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