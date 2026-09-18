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黃仁勳發豪語：Nvidia明年晶片銷售將翻倍

編譯中心／綜合報導
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Nvidia輝達執行長黃仁勳說，明年銷售將倍增，不安全的AI產品應暫緩推出。（美...
Nvidia輝達執行長黃仁勳說，明年銷售將倍增，不安全的AI產品應暫緩推出。（美聯社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：黃仁勳表示輝達明年晶片銷售量可望較今年翻倍。
  • 重點二：輝達看好AI需求持續擴大，並預告長期營收成長強勁。
  • 重點三：輝達與Google推動AEMA，盼緩解AI資料中心供電瓶頸。

Nvidia輝達（另稱英偉達）執行長黃仁勳17日在英王查理三世召集的人工智慧（AI）峰會中表示，輝達明年的晶片銷售，將是今年的兩倍。

這一預測是輝達持續成長展望的最新信號。該公司日前已披露，預計在截至2028年1月的財政年度內實現70%的營收成長，規模將達約6730億美元。

黃仁勳在峰會上向媒體表示：「我預期輝達明年的晶片銷售量將是今年的兩倍。原因在於人工智慧對各行各業、各國經濟的貢獻極為深遠，幾乎在我們所涉足的每一個國家，都能看到各界積極投入人工智慧的熱情。」

輝達並未公開晶片銷售總量數據。去年秋天，黃仁勳曾表示輝達在四個季度內已出貨600萬顆Blackwell GPU。

此外，AI用電大增之際，輝達、Google揪團組AI能源管理聯盟（AEMA），推動AI資料中心從「用電大戶」，轉型為可由電網調度的彈性資源，緩解AI基礎設施快速擴張面臨的供電瓶頸，並擺脫「AI吃電怪獸」惡名。

研調機構集邦科技（TrendForce）估計，2026年全球資料中心電力需求量將達161GW（10億瓦），年增31％，今年起全球電網交付能力就會趕不上每年逾三成的電力需求成長，2030年資料中心電力缺口將進一步放大至268GW，缺口甚至超過電網能提供給資料中心的電力容量。

因應電網容量不足的挑戰，輝達號召夥伴，推動AI資料中心彈性用電模式，依照電網即時狀況調整用電，包括轉移運算工作負載、啟用電池儲能或現場發電設備，以及在電網壓力升高時降低耗電。

AI能源管理聯盟估計，提高數據中心用電彈性可從現有電網釋放最多100GW容量，並為每GW新增AI資料中心節省約7.33億美元電力系統成本。

外資法人分析，2025年至2030年，AI伺服器電源潛在市場規模年複合增長率達69%，預期市場規模增至911億美元。隨著電源功率密度提升，低壓配電方案已無法滿足需求，400V／800V架構將在2028年到2029年成為重要成長動能。

精華 FAQ

  • 他表示，輝達明年的晶片銷售量將是今年的2倍，並認為這反映AI正快速滲透各行各業與各國經濟，帶動全球企業加速投入相關基礎建設。

  • 隨著AI資料中心快速擴張，電力需求大增，TrendForce估2026年全球資料中心用電將達161GW，電網交付能力恐逐年落後，2030年缺口更可能擴大到268GW。

  • AEMA目標是把AI資料中心從高耗電負擔變成可調度資源，透過轉移運算、啟用儲能或現場發電、在電網壓力升高時降載，提升用電彈性並緩解供電瓶頸。

黃仁勳 NVIDIA 輝達

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