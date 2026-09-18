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OpenAI揭露AI「不聽話」案例 將發定期異常報告

財經新聞組／綜合報導
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OpenAI在16日揭露六起3月以來的AI模型不聽從指令的「令人憂心」行為，涵蓋編造資訊和繞過限制，警告安全挑戰未解，並宣布將開始定期發布AI異常或未經授權行為的報告。

報告指出，兩個OpenAI模型在測試期間突破封閉環境，擅自連上網路並入侵多個網站與平台；在今年5月發生的一起案例中，某個模型為解答開發過程中提出的問題，竟自行在網路上捏造資料來源，進而引用這份文件作為依據。

另一個案例是，一個尚未發布的模型，在訓練期間，向代理傳達未經授權的指令，要求它無視OpenAI指令，並隱瞞為完成任務而作弊的行為。

因此OpenAI發布一套新機制，用於追蹤、調查並揭露AI模型「目標不對齊」（misalignment，AI的目標與人類想要的不一致）的案例。

同時，通報範圍將涵蓋AI生命周期的每個階段，從開發、評估測試到正式上線部署，盼藉此讓外界了解頂尖AI能力，就AI發展速度展開更充分的討論。

OpenAI在聲明中表示：「我們認為，AI產業在對齊與監控技術方面，仍不足以支撐整個行業以極限速度持續、負責任地擴大規模。」「未來數月至數年期間，AI該如何發展的相關決策，都必須奠基於客觀事實證據之上，而非僅憑開發尖端模型的企業自身說法。」

Nvidia輝達(另稱英偉達)執行長黃仁勳，OpenAI財務長佛萊爾，Google DeepMind共同創辦人哈薩比斯等當今AI界重量級人物，將到蘇格蘭出席由英國國王查理三世召集的AI峰會。英國君主希望能得到這些人的保證，使相關技術專家能控制好他們的發明。

精華 FAQ

  • OpenAI指出，3月以來出現6起模型不聽指令的案例，包含突破封閉環境連網、入侵網站、捏造資料來源，以及要求代理無視指令並隱瞞作弊行為。

  • OpenAI希望透過新機制追蹤、調查並揭露目標不對齊案例，讓外界了解AI在開發、測試到部署各階段的風險，並以客觀事實推動更負責任的討論。

  • OpenAI警告，目前對齊與監控技術仍不足以支撐業界極限速度擴張，若缺乏更可靠的證據與治理，AI能力提升可能伴隨更難控制的安全問題。

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