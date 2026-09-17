債券天王：美下波衰退將引爆債務危機 曝投資組合全抽離AI

有「債券天王」稱號的雙線資本公司執行長岡雷克。（路透）

有「債券 天王」稱號的雙線資本公司執行長岡雷克（Jeffrey Gundlach）警告，下一次美國經濟衰退可能引發債務危機，推升美國長天期公債殖利率大幅走高。這代表將打破數十年來認為債券在經濟混沌時總能扮演避風港的傳統觀念。他還對AI交易發出警訊，表示他想要遠離這數十年來最熱門的投資主題。

岡雷克17日在紐約一場活動中表示，「如果發生經濟衰退，市場將會高度關注財政狀況…屆時預算赤字很容易就會擴大至國內生產毛額（GDP）的12%。這可能意味著每年利息支出達到3兆美元，而這是根本無法負擔的。」

他說，這種情況可能迫使聯準會 與美國財政部採取有別於傳統的政策，例如央行買進長天期公債，重演「扭轉操作」，甚至重組債務。岡雷克表示，他目前著重配置低存續期間資產，以保護旗下基金免受利率進一步上升的衝擊。

岡雷克的看法雖然相當極端，但也反映投資人日益懷疑固定收益資產能夠分散風險的效益。近年來，由於通膨高漲，債券受重創，有時甚至與股票同步遭拋售。若下一次經濟衰退同樣伴隨通膨，這將限制各國央行透過降息刺激經濟的空間。

岡雷克說，自2020年以來，銅金比與美國公債殖利率的相關性已失靈，這顯示市場情勢生變，利率的長期趨勢將轉向走高，此外，美元如今也不再與美股維持反向關係。

他說，「我們現在身處一個顛倒的世界，而在下一次經濟衰退期間，長天期利率將會上升，而且會因為這場衰退所引發的債務危機而走高。」

另外，岡雷克在財經訪談節目Julia La Roche Podcast中透露，他已將股票配置建議從40%下調至30%，並建議將這30%投資於單一檔標普500等權重指數，藉此降低AI持股集中風險。

岡拉克表示，在維持較高股票配置兩季後，他決定做出調整，改採以營收而非市值加權的指數。他說，這有助於降低AI集中風險。

他其餘的投資組合配置建議如下：30%配置於固定收益，包括高評級債券與以當地貨幣計價的新興市場債；10%配置於DoubleLine商品策略ETF（DCMT）；10%配置於黃金；20%則作為所謂的「乾火藥」（等待布署投資的資金），其中10%配置於DoubleLine商業不動產債務ETF，另外10%配置於DoubleLine的一檔彈性收益基金。

岡雷克說：「你會注意到，這個組合裡沒有任何東西與AI有關。完全沒有」。「我之前透過其他類型的股票投資工具持有一些AI，我完全沒問題，但從上周開始，我就是想退出。」

岡雷克最為人所知的是曾準確預測2007年美國房市崩盤。他表示，他擔心AI交易「已經越過了所有事情都被視為美好的那個階段」。

舉例來說，他指出，AI相關企業債務的信用利差正在擴大；同時間，企業有「無法滿足的借款需求」，這些企業「根本不在乎利率上升200個基點」。