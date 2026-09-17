黃仁勳：Nvidia明年晶片銷量翻倍 每個國家都想投資AI

Nvidia執行長黃仁勳說，Nvidia明年晶片銷量將翻倍。（路透）

Nvidia輝達 （另稱英偉達）執行長黃仁勳 17日表示，該公司明年晶片銷量將增加一倍。

這是輝達最新的成長預測，指向未來六季仍將持續大幅成長。就在不久前，輝達才表示，截至2028年1月止的會計年度，營收可望成長70%，達約6730億美元，促使分析師大幅調高預期。

黃仁勳在蘇格蘭與英王查理三世共同出席峰會時對媒體表示：「我預期輝達明年晶片銷量將是今年的兩倍。原因是AI對不同產業、不同經濟體的效益貢獻極大。而你可以看到，幾乎是我們所到的每個國家，人們都想投資AI。」

輝達不揭露晶片總銷量。該公司最知名產品是資料中心繪圖處理器（GPU），例如Blackwell和Rubin晶片。去年秋天，黃仁勳曾表示，輝達在四個季度裡出貨600萬顆Blackwell繪圖處理器。

除繪圖處理器，輝達也生產各式各樣的半導體，包括中央處理器（CPU）、交換器晶片、光通訊晶片、筆電晶片、機器人和車用Jetson晶片，以及任天堂Switch 2遊戲主機內的晶片。

與黃仁勳共同出席這場峰會的還有Google DeepMind、OpenAI和Anthropic的代表。黃仁勳此行赴英是為了討論AI安全，這也是他近幾周一再公開發表看法的議題。

在AI研究人員示警人類已無法控制最先進的人工智慧後，社會各界熱議AI威脅人類的風險。

黃仁勳說：「當一項產品還不安全，我們應該暫緩推出，持續改良工程設計。」