趁Fed升息套利？ 專家：零利率借款可能換得4.7%債息 但須留意陷阱

美國聯準會（Fed）16日決議升息1碼（0.25個百分點），且年底前很可能再升，這意味借貸成本變貴了。（路透）

美國聯準會（Fed）16日決議升息1碼（0.25個百分點），且年底前很可能再升，這意味借貸成本變貴了，令許多消費者皺眉。但專家表示，套利機會來了，如果符合資格且懂得靈活運用，每年有4.7%的收益率可享。

這是因為，美國銀行（BofA）、US Bank、富國銀行（Wells Fargo）等大型銀行搶拉新客戶，紛紛對辦信用卡的新戶提供0%利率 優惠。試想，信用卡新戶若以0%利率借錢，再拿這筆錢轉借給山姆大叔，豈不是可坐享每年4.7%的收益率？

事實上，這種套利方式，過去21個月來的總回報率達8.4%。

但操作方式需繞個彎。不能在開立新的信用卡帳戶後，以0%利率借錢直接買一堆21個月零息美國公債，或存入高利息儲蓄帳戶，藉此套利。新戶優惠0%利率只能用來刷卡購物。

但腦筋轉個彎，在辦新卡後的21個月優惠期限內，以0%利率借錢支付大多數日常開銷，同時拿原本用來支應那些花費的現金，投入利率高的美國公債或儲蓄帳戶，即可刷信用卡過日子，並運用薪水存更多錢。

有這麼好康的事嗎？有，但必須符合一些條件。MarketWatch專欄作家阿倫茲指出，信用必須良好甚至零瑕疵，才有資格申請0%利率信用卡。而且，0%利率優惠只適用於新戶。

另有許多潛在的陷阱，務必小心留意細節。

0%利率優惠期21個月一到期，任何未償餘額的利息可能一下子飆到25%以上。

每張卡有每月最低應繳金額，務必在截止期限前繳付，否則可能喪失全部的紅利積點。

若被銀行視為現有客戶，包括目前或最近（比如說過去兩年間）在該銀行開戶者，或許會被取消信用卡新戶紅利。但每家銀行的規定不同。

而且，刷信用卡可能導致擴大支出，到頭來可能得不償失。浪費錢總是不智之舉。

總的來說，隨著利率升高，這類交易的條件會更吸引人。有機會以0%利率借錢來消費，只要運用得當，可能非常划算。但同時，必須留意潛在風險。