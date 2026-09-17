我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI干擾核武指揮系統？美中僅幾分鐘判斷是否遇襲 專家促畫紅線

馬斯克突點名台灣 憂晶片「運不到美國」自建晶圓廠避險

走鋼索的Fed主席…既要顧及市場期待 又要安撫白宮主人

編譯廖玉玲／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聯準會主席華許16日舉行史上最簡短的Fed決策會後記者會。 (路透)
聯準會主席華許16日舉行史上最簡短的Fed決策會後記者會。 (路透)

聯準會（Fed）主席華許向來主張，決策者應該少說話。他在這次政策會議後照例舉行了記者會，但卻創下有史以來最短記者會的紀錄，無疑是要彰顯他堅守了自己的原則。

華許16日在Fed宣布三年多來首次升息後舉行的例行記者會，僅持續約30分鐘。這是自2011年聯準會主席開始定期舉行記者會以來最短的一次。

不過在記者會上，華許解釋升息決定時，用詞相當謹慎，一方面強調經濟持續加速，另一方面指出通膨仍然過高。他也明確指出，通膨對低收入勞工的衝擊尤其嚴重。

分析師指出，這段話同時說給兩類人聽：一是希望確認聯準會認真抑制通膨的投資人；二是期中選舉在即、對利率上升感到不安的白宮

川普總統2月接受NBC訪問時表示，如果華許曾表態支持升息，「他就不會得到這份工作」。

Fed決策出爐後數小時，川普就在Truth Social發文回應，要求迅速把利率降至1%或更低。川普稍後對記者表示，問題出在一個「非常敵意的委員會」，所以他把矛頭指向包括前主席鮑爾在內的「委員會」，而非直接批評華許，與他過去屢次抨擊鮑爾的態度，形成鮮明對比。

對Fed政策預期最敏感的2年期美國公債殖利率一度升至4.74%，創2024年以來最高。較容易受到通膨影響的長天期美債殖利率漲幅則落後，顯示投資人預期聯準會將持續壓制物價壓力。長期通膨預期回落。

投資人歡迎這次升息，視之為聯準會仍保持獨立、並致力抗擊通膨的信號。交易員迅速加碼押注華許及其同僚還會進一步升息，同時下修對未來數年的通膨預期。

貝萊德高級投資組合經理Jeffrey Rosenberg在彭博電視台表示，顯然市場認為，這位Fed主席的可信度提高了許多。

精華 FAQ

  • 華許一向主張決策者少說話，因此刻意把記者會控制得很短，藉此強調他堅守原則，同時避免在政策轉向時釋出過多訊號。

  • 他一方面指出經濟持續加速，另一方面強調通膨仍然過高，並特別提到低收入勞工受衝擊最深，顯示聯準會仍以抑制物價為優先。

  • 投資人把升息視為聯準會維持獨立與抗通膨的訊號，進一步押注未來還會升息；白宮則對利率上升不安，川普更要求把利率快速降到1%或更低。

白宮 通膨 聯準會

上一則

彭博：台股躍亞洲科技股領頭羊 靠本土資金 不怕外資狂賣

延伸閱讀

分析：華許頂住川普施壓升息 鞏固了Fed的獨立性

分析：華許頂住川普施壓升息 鞏固了Fed的獨立性
Fed決策／華許兌現壓抑通膨承諾 聯準會決策5要點一次看

Fed決策／華許兌現壓抑通膨承諾 聯準會決策5要點一次看
Fed決策／華許：通膨居高太久 穩定物價是當務之急

Fed決策／華許：通膨居高太久 穩定物價是當務之急
Fed下周是否升息？主席華許立場為何？3種情境分析

Fed下周是否升息？主席華許立場為何？3種情境分析

熱門新聞

聯準會（Fed）本周將舉行決策會議，分析師推估若升息，可能衝擊美股表現。(美聯社)

美股恐重演2018年拋售潮？Fed若升息 分析師估第一波就大跌10%

2026-09-14 19:56
運動品牌耐吉(Nike)登上「史坦普100指數」(S&P 100 index)大約18年，但從21日起將遭剔除。(路透)

市值5年縮水78% NIKE將遭史坦普100指數剔除

2026-09-10 09:02
iPhone Duo展開後配備7.6吋內螢幕，創下iPhone歷來最大螢幕紀錄。美聯社

蘋果折疊機iPhone Duo登場 7.6吋售價$1999起

2026-09-09 15:45
全球債市賣壓沉重，殖利率指標升至2007年以來最高。圖為紐約證交所。(歐新社)

全球債市拋售 從美債燒到亞債 央行升息大潮將至？

2026-09-11 00:35
美國勞工部公布8月生產者物價指數（PPI）月增0.4%，符合外界預期。（歐新社）

美國8月PPI符合預期 美股期指挫低

2026-09-10 10:07
字節跳動創辦人張一鳴。（路透）

亞洲首富換人做 張一鳴身家飆破1055億美元登頂 靠AI比7年前爆富8倍

2026-09-16 03:40

超人氣

更多 >
家庭收入中位數去年8.7萬元創新高 亞裔家庭逾12萬元

家庭收入中位數去年8.7萬元創新高 亞裔家庭逾12萬元
「不該懲罰我的餘生」林逸欣喪父後現身：每天想爸爸3次

「不該懲罰我的餘生」林逸欣喪父後現身：每天想爸爸3次
好市多退貨拍賣中心可撿便宜 買家有嚴格規範

好市多退貨拍賣中心可撿便宜 買家有嚴格規範
因為1句話？中國女與白人婦女在首爾商場扭打 視頻瘋傳

因為1句話？中國女與白人婦女在首爾商場扭打 視頻瘋傳
愛而不得瘋狂跟蹤 無證男當街追殺「行刑處決」美女

愛而不得瘋狂跟蹤 無證男當街追殺「行刑處決」美女