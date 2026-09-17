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分析：華許頂住川普施壓升息 鞏固了Fed的獨立性

編譯盧炯燊／綜合報導
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聯準會主席華許表示當務之急是穩定物價，對於聯準會升息違反川普總統的意志，華許強調...
聯準會主席華許表示當務之急是穩定物價，對於聯準會升息違反川普總統的意志，華許強調聯準會是獨立判斷。（路透）

聯準會(Fed)宣布升息一碼，普遍認為是主席華許(Kevin Warsh) 的公信力及獨立性經受了一次重大考驗，尤其正值期中選舉前夕，遭到總統川普要求減息的巨大壓力下。而華許的決定，也明顯向川普發出明確信號︰不要干預聯準會。

財經頻道CNBC等媒體報導，在油價以及美國10年期公債殖利率雙雙向上的情況下，令壓抑通膨顯得異常迫切。儘管川普不斷施加壓力要求聯準會降息，甚至在聯邦公開市場委員會(FOMC) 16日舉行會議時，這些警告仍在繼續。然而，華許審視了當前經濟形勢，雖然可能產生政治後果，仍決定升息。

華許在隨後的記者會上沒有提到政治問題，只強調對通膨率持續高於聯準會2%的目標感到擔憂。當記者問及是否有話要對川普說時，也只是禮貌地回答說「沒什麼要說的」。

然而這輕輕回答的背後，卻是一個明顯的信號。

川普極其不滿在他首個任期任命的聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)，原因之一是對方不願降息，而更重要的是在2024年9月，即總統選舉前降息兩碼。川普認為這個決定是鮑爾向當時的拜登政府示好，重返白宮後即全力施壓，甚至透過司法部展開調查。

現在華許同樣面對當時鮑爾同一情況，在做決定時是考慮經濟因素還是屈服於政治壓力之下？

川普與華許有長期交情，川普今年1月提名華許接替鮑爾時曾表示，相信他能夠做出正確決定。外界普遍相信華許會奉川普之命而行，部分民主黨人更認定他不會獨立於川普之外。

但聯準會16日升息的決定，或許表明民主黨人對華許過早下定論。

白宮發言人德賽(Kush Desai)向福斯新聞說，總統希望降息的意願很明確。

當然若川普不喜歡華許的做法，除直接表達不滿之外，還有很多其他方法，就如司法部曾對鮑爾展開調查，川普則數次企圖開除聯準會理事麗莎．庫克(Lisa Cook)。

精華 FAQ

  • 主要因油價與美國10年期公債殖利率同步上升，通膨壓力加劇，使聯準會認為必須優先壓抑物價，即使可能帶來政治後果也不退讓。

  • 它顯示華許沒有順從總統降息要求，而是依經濟數據行事，等於向川普表明聯準會不應受白宮干預，並鞏固Fed的政策獨立性。

  • 文章指出，川普若不滿華許，除了公開表達不滿，還可能沿用對鮑爾的做法，透過司法部調查或施壓聯準會人事來施加政治壓力。

華許 川普 聯準會

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