利率已高為何還升息？分析：阻止消費者花錢以抑制通膨

市場的消費力依然強勁，聯準會升息一碼抑制通膨，以防經濟過熱。（歐新社）

借貸成本已高的情況下，聯準會 為何還要升息？紐約時報16日報導，麥格理集團(Macquarie Group)全球固定收益與利率 策略師魏茲曼(Thierry Wizman)指出：「升息的具體目的就是為了抑制支出。」他表示，如果消費者的房屋、汽車貸款或學生貸款因為被迫負擔變重而感到痛苦，「這些痛苦是刻意造成的」。

從2026年年初以來，美國人對於房貸、車貸以及信用卡卡債一直支付更多費用，物價上漲更讓消費者荷包失血。聯準會16日宣布升息，借貸成本進一步提高，看似不符常情。

聯準會升息的原因在於，雖然利率高於2000年代前20年的大部分時期，但消費者支出、企業投資與其他衡量經濟健康狀況的指標都出現過熱反應。通膨 超過聯準會2%目標則已超過五年之久。

2022年，聯準會尚未展開一波波升息之前，利率一直徘徊在零左右。2023年，利率升高到5.25%到5.5%之間，如今則在3.75%至4%之間。這些利率決定了短期借貸成本，利率上升時銀行放款條件便收緊，骨牌效應之下，消費者支出、企業投資因此減少。

然而，到目前為止，更高利率並沒有對於減緩經濟產生太多作用。

商務部經濟分析局(Bureau of Economic Analysis)公布的個人消費支出最新報告顯示，今年7月美國人在美國經濟的支出比6月增加360億。強勁勞動市場帶動下，薪資與可支配收入雙雙增加，支出也跟著升高。

支出趨勢在不同收入階層的美國人之間分布不均，也就是「K型經濟」。然而，分析師在美國銀行(Bank of America)信用卡與簽帳卡支出數據當中發現，不均衡狀況出現趨於一致的跡象，低收入消費者最近幾個月的支出出現了不成比例的上升。

投資人押注人工智慧(AI)可望帶來遠遠超過借貸成本的豐厚回報，企業投資也因此蒸蒸日上。

瑞銀全球財富管理(UBS Global Wealth Management)固定收益策略總監法爾科尼奧(Leslie Falconio)說，利率沒有發揮限制效果，因此聯準會決定升息。