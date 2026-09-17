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華許：3項變化促成升息決定 穩住物價是當務之急

編譯陳律安／綜合報導
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聯準會主席華許在記者會上強調，通膨已居高太久。(歐新社)
聯準會主席華許在記者會上強調，通膨已居高太久。(歐新社)

聯邦準備理事會(Fed)決定升息一碼，為2023年以來首度調升利率，主席華許(Kevin Warsh)表示，美國通膨「過高」的時間已持續「太久」，目前最主要關注焦點是維持物價穩定。

華許表示，從上次會議到本次會議間，有三件事出現變化，促成了升息的決定：首先，近幾周的數據顯示經濟強勁，尤其是勞動市場；此外，夏季通膨仍高於Fed設定的物價年增2%目標。最後，他表示，地緣政治情勢也促使前景改變，但並未直接提及美國與伊朗在中東的戰爭。

他說：「這三項因素共同促成了今天堅定且一致通過的決定。」

華許拒絕回答有關他與總統川普互動的問題。川普近幾個月來一直呼籲降息。他說：「關於我與總統的談話，我無可奉告。」

華許也說，升息決定並非由市場主導。

他表示：「我們今天做出這項決定，是根據我們對當前情勢的評估、對就業走勢的評估，以及對經濟強度的判斷。有時市場會試圖預判我們的決策結果。我會觀察市場價格，看看其中傳達什麼訊息。但今天的決定是由我們自己做成。」

法新社報導，聯準會聯邦公開市場委員會(FOMC)16日一致同意升息一碼，將利率調至3.75%至4.00%區間，為聯準會三年來首度升息，以對抗「偏高」的通膨，但此舉也勢必激怒總統川普。

華許在記者會指出：「我們目前最主要的關注焦點，是維持物價穩定。事實很明顯，通膨過高，而且已經持續太久。」

他也提及：「我們今天是根據對情勢的評估做出這項決定。我會觀察市場價格，看看市場有何反應。而今天是我們的決定。」

華許還說：「聯準會獨立性的一部分，就是我們做好自己的事。我們也讓負責貿易和財政政策的人做好自己的事。如此我們才能站在這裡，照我們所看到的情況如實說明。」

華許在記者會開場時就強調，無論是他本人或同僚決策官員，都不滿意目前的通膨增速。

華許說：「從今年夏季的通膨數據，我並未看出通膨的基本趨勢已明顯改善。」他指出，近期消費者物價指數(CPI)與生產者物價指數(PPI)數據中，仍有太多項目的六個月及12個月漲幅超過3%。

他談及經濟處境最艱困的美國民眾，「持續的經濟擴張、穩健的勞動市場及穩定的物價，最能讓經濟處境最艱困的人受益」。

精華 FAQ

  • 華許指出，近幾周經濟與勞動市場表現強勁、夏季通膨仍高於2%目標，加上地緣政治情勢轉變，共同促成聯準會一致通過升息一碼。

  • 他強調通膨過高且持續太久，近期CPI與PPI仍有不少項目漲幅超過3%，因此聯準會最主要的關注焦點是維持物價穩定。

  • 華許拒絕評論與川普的互動，並表示升息決定不是由市場主導，而是基於對情勢、就業與經濟強度的評估，凸顯聯準會獨立性。

華許 通膨 利率

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分析：華許頂住川普施壓升息 鞏固了Fed的獨立性

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