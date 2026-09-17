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升息雙面刃 房貸、信用卡等借款成本增 但對儲戶有利

編譯莊瑞萌／綜合報導
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升息可能推高信用卡和借貸成本，但對於儲戶來說，則可增加利息。（路透）
升息可能推高信用卡和借貸成本，但對於儲戶來說，則可增加利息。（路透）

聯邦準備理事會(Federal Reserve)16日將基準利率上調1碼至3.75%-4.00%，為2023年夏以來首度升息，主因為通膨持續高於2%目標。此舉將推升房貸、車貸與信用卡成本，但存款與定存利息可望增加。

美聯社報導，勞工部稍早公布，8月消費者物價年增3.4%，月增0.4%，月增幅較7月擴增四倍。通膨已連續五年多高於聯準會2%目標。聯準會主席華許(Kevin Warsh)表示，決策者「不能容忍通膨持續偏高」。他在16日說，升息對低收入美國人有利，因高物價對他們傷害最大。

這次升息後，任何貸款購買房屋、汽車或大型家電者最終都將受影響。已背負信用卡債者，每月還款也將增加。LendingTree分析師舒爾茨(Matt Schulz)說，單次升息1碼影響不大，「但當這種升息一次接一次、隨時間累積，就會變成更大的負擔。」

至於對儲蓄的影響，存款與定存利率可能走高。聖路易聯邦準備銀行(Federal Reserve Bank of St. Louis)指出，一年期定存平均利率在2022年通膨爆發前僅0.15%，2024年9月升至1.88%，此後維持1.5%以上，上月則為1.71%。網路銀行的高利帳戶通常積極爭取存款，但也常要求較高存入金額。

另外，房貸利率不一定跟隨聯準會，至少不是直接連動，而是追蹤10年期公債殖利率。10年期殖利率因能源價格飆升與政府債務持續膨脹，14日已突破5%，為2023年以來首見。30年期固定房貸利率上周升至6.76%，逾14個月新高。

信用卡與車貸方面，多數信用卡採浮動利率，跟隨銀行最優惠利率。波士頓聯準會研究人員指出，聯準會調整基準利率後，很快就會反映在信用卡利率上。舒爾茨估計，多數卡債利率未來幾個月將升一碼。

第二季信用卡欠款餘額達1.26兆元，已接近2025年底1.28兆元紀錄。車貸方面，新車均價上月達5萬89元，新車平均貸款利率為7%，二手車10.6%，第二季平均月付765元。舒爾茨說，「大多數美國人目前還算過得去，但財務上沒什麼犯錯空間，物價全面上漲正一步步擠壓他們。」

精華 FAQ

  • 主要原因是通膨仍持續高於2%的目標。8月消費者物價年增3.4%、月增0.4%，顯示物價壓力未消，因此決策者認為有必要透過升息來壓抑通膨。

  • 購屋、買車或添購大型家電的貸款族，以及持有信用卡債的人都會受影響，因為房貸、車貸與多數信用卡利率可能上升，導致每月還款金額增加。

  • 存款與定存利率可望上升，對儲戶較有利；但房貸並非直接跟著聯準會走，而是主要看10年期公債殖利率，因此房貸利率還會受市場利率與債市變化影響。

聯準會 華許 利率

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