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iPhone 18 Pro買氣優預期？大摩揭關鍵訊號 看好蘋果再漲8%

編譯季晶晶／即時報導
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iPhone 18 Pro系列供應量增加，交貨時間卻未縮短，摩根士丹利認為實際需...
iPhone 18 Pro系列供應量增加，交貨時間卻未縮短，摩根士丹利認為實際需求可能優於市場預期。（路透）

蘋果iPhone 18 Pro系列一度傳出預購反應平淡，但摩根士丹利指出，新機供應量明顯增加、交貨時間卻未縮短，反映實際需求可能優於華爾街預期，有利蘋果股價。

蘋果上周發表iPhone 18 Pro與Pro Max，9月12日開放預購，本周五上市。摩根士丹利分析師伍德林（Erik Woodring）周三指出，兩款新機目前都須等待二至四周才能交貨，與去年iPhone 17系列持平或略長。

伍德林說，這可能代表新機賣得比外界想像的好。他給予蘋果股票「加碼」評等，目標價360美元，較周三收盤價332.41美元，高出逾8%。

比他早一天，廣發證券分析師蒲得宇（Jeff Pu）稱預購等待時間顯示買氣平淡。蘋果股價周二下跌0.5%，周三續跌0.1%。

不過，仍有兩項因素可能拖累Pro系列的買氣。首先是蘋果首款折疊機iPhone Duo預定10月上市，部分高階手機買家可能跳過Pro系列；其次，iPhone 18 Pro較前一代漲價100美元，可能壓抑需求。

花旗最新調查顯示，各地受訪者預期換機周期將縮短，由先前的2.9年至4.3年，減至2.1年至2.7年，可能是舊款iPhone用戶為使用Apple Intelligence等AI功能，提前換機。

精華 FAQ

  • 因為新機供應量明顯增加，但交貨時間仍要2至4周，沒有因供給變多而縮短，這通常代表實際訂單動能不弱，可能比華爾街原先估計更強。

  • 分析師伍德林給蘋果「加碼」評等，目標價設在360美元，較周三收盤價332.41美元高出逾8%，反映他對iPhone 18 Pro銷售與股價表現抱持樂觀看法。

  • 兩大因素包括10月將上市的折疊機iPhone Duo，可能分流高階買家，以及iPhone 18 Pro較前代漲價100美元，可能壓抑部分消費者的換機意願。

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