全球最強主權基金示警 美股漲太多 超額報酬恐到頭
全球長期績效最佳的主權財富基金示警，全球股市近年來的強勁漲勢恐將降溫，美股報酬率預料將回歸長期平均。
金融時報報導，負責支應紐西蘭退休金的紐西蘭超級年金基金（NZ Super Fund），去年獲資料供應商Global SWF評為全球績效最佳主權財富基金。該基金周三公布，截至6月底止的一年，資產成長14.2%至944億紐元（約542億美元）。
NZ Super Fund的美股配置低於基準，未能充分掌握AI熱潮帶動的美股漲勢，但仍繳出雙位數報酬。同期史坦普500指數受AI熱潮推動大漲逾20%。
該基金投資布局高度多元化，除股票外，也投資林業、房地產及未上市資產，績效略遜於全球股票占80%的被動參考基準。
基金管理機構執行長湯森（Jo Townsend）表示，集中持股的投資組合，短期內也許更能掌握近期漲勢，但分散布局更符合該基金的長期任務。
她指出，美股近兩年的年化報酬率，接近過去20年平均水準的兩倍，預料未來將在某個時點回歸均值。
該基金今年稍早將未來20年預估年化報酬率由7.8%下修至7.2%，反映股票歷經一段突出表現後，報酬可能放緩。
紐西蘭超級年金基金去年是該國最大的納稅人，自2001年成立以來，政府已投入274億紐元。過去20年，該基金透過主動操作，比完全照著參考基準投資多賺進220億紐元。
新聞重點是全球長期績效最佳的主權基金提醒，美股近兩年漲幅過大，超額報酬可能逐步消退，未來表現恐回歸歷史平均水準。 截至6月底止的一年，NZ Super Fund資產成長14.2%至944億紐元；雖然美股配置低於基準，沒完全搭上AI行情，仍繳出雙位數報酬。 基金管理層認為，股票已經歷一段突出漲勢，未來報酬可能放緩，因此將20年預估年化報酬率由7.8%下修至7.2%，以反映風險與回歸均值的可能。
精華 FAQ
新聞重點是全球長期績效最佳的主權基金提醒，美股近兩年漲幅過大，超額報酬可能逐步消退，未來表現恐回歸歷史平均水準。
截至6月底止的一年，NZ Super Fund資產成長14.2%至944億紐元；雖然美股配置低於基準，沒完全搭上AI行情，仍繳出雙位數報酬。
基金管理層認為，股票已經歷一段突出漲勢，未來報酬可能放緩，因此將20年預估年化報酬率由7.8%下修至7.2%，以反映風險與回歸均值的可能。
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