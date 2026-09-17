CPU供不應求加劇 英特爾：只能滿足客戶50%需求

英特爾執行長陳立武。（本報資料照片）

媒體報導，英特爾 執行長陳立武 受訪時指出，CPU需求正快速增長，導致出現供需吃緊，且隨著AI應用發展，短缺問題可能將持續存在，目前該公司供貨量僅能滿足客戶需求的50％，「我每天只能和客戶的CEO們道歉」。

法人指出，先前PC用CPU即出現供應吃緊狀況，如今AI加入搶CPU產能，勢必形成排擠效應，這對已面對記憶體缺貨大漲價的PC相關廠商而言，又將面臨一大挑戰，考驗華碩、宏碁 、技嘉、微星等PC品牌大廠的供應鏈韌性與調度能力。

外電提到，陳立武表達雖然GPU在模型訓練方面的表現出色，但進入代理與強化學習的推論時，算力需求就出現逆轉。代理式AI的爆炸性增長，已經使得市場對於CPU的需求，遠遠超過英特爾目前所能提供的產能，該公司目前僅能滿足前沿客戶約五成的訂單。

陳立武並透露，有多家科技巨頭的CEO直接致電給他，希望確保貨源，但他只能向這些CEO們道歉，因為英特爾的產能確實無法滿足市場上這麼多需求。

陳立武將CPU短缺的原因，歸因於AI推論工作負載增加，尤其是代理協調、多執行緒任務處理等領域，都是GPU無法輕易取代，且CPU具備優勢之處。而且未來還有數百萬個甚至是上兆個AI代理會上線，可預見運算基礎設施包括CPU、記憶體、網路頻寬等都將持續處於供需吃緊的情況。

陳立武並提及，預估量子運算在未來三至五年內，將會對產業開始產生實質影響，並與CPU及GPU共同組成異質混合運算網路。

CPU短缺的困擾並不只限於資料中心應用，今年以來，英特爾CPU缺貨的情況也持續困擾消費性PC廠及工業電腦（IPC）廠。除了缺貨外，CPU價格也持續上漲，市場盛傳英特爾PC用的CPU，預計在10月5日將再度調漲價格約10％。