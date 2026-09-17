美對墨國施壓 要求提高北美零組件比率 恐衝擊台廠

美國傳出施壓墨西哥 ，要求對AI晶片、伺服器等硬體製造訂定新原產地規則，限制使用北美以外零組件比重，同時防止中企及其他外國公司規避關稅 。外界憂心，恐衝擊緯穎、緯創、鴻海 、英業達、仁寶等在墨國有設廠的台灣科技大廠。

台廠中，以緯穎目前墨西哥廠區占整體AI伺服器產能約七成，比重最高。受相關消息衝擊，緯穎16日股價一度觸及跌停板，終場跌逾6.4%、收2,165元。

美墨最快下周在華府再度談判，美國媒體報導，美方希望把汽車業現行的原產地規則擴大至AI設備等產業；目前汽車須有至少75%的零組件來自北美，才能享有免關稅待遇，但AI設備的北美零組件比率及調整期限尚未敲定。

目前汽車、汽車零組件和高階晶片已被川普政府課徵關稅，但用於AI基礎建設的一般晶片，大多仍可免關稅進入美國。美方也可能把提高北美零組件比率、降低陸製內容的規定，擴大到醫療設備等其他產品。

AI熱潮已使墨西哥迅速成為美國重要科技產品供應基地。今年上半年，墨西哥出口830億美元AI資料中心伺服器，其中94%銷往美國，年增逾1.7倍，AI硬體今年更超越汽車，成為墨西哥對美最大出口商品。

美國提高中國貨品關稅後，從中國進口的貨品減少，鴻海在內的台灣業者則利用在墨西哥龐大的生產布局，為輝達等美國科技公司製造AI伺服器和零組件。

華爾街日報指出，美方如今若進一步要求AI設備提高北美零組件比率，可能直接影響台廠，衝擊程度將取決於零組件有多少採購自北美，又有多少從亞洲進口。

墨西哥已同意提高中國中國進口貨品的關稅，並採取措施防堵貨品經墨西哥轉口後免關稅輸美，但希望避免美方要求產品必須含有一定比率的美國製內容。產業團體也警告，把零組件來源規定擴大到更多產業，可能增加行政負擔和產品成本。

美方新的原產地要求也可能使美加談判更複雜。加拿大和美國目前尚未正式展開USMCA談判，雙方反而陷入日益升高的關稅衝突。