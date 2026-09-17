對抗通膨… Fed3年來首度升息1碼 今年可能再升

聯準會主席華許16日宣布升息一碼，此決議違反了川普總統一再要求降息的壓力，華許表示美國忍受通膨已有五年之久。（歐新社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 聯準會16日升息1碼，基準利率升至3.75%至4.00%

聯準會16日升息1碼，基準利率升至3.75%至4.00% 重點二： 官員預估今年稍晚可能再升息一次，對抗持續通膨。

官員預估今年稍晚可能再升息一次，對抗持續通膨。 重點三：升息消息引發美股下跌，房貸與借貸成本也將上升。

雖然川普 總統多次公開表示希望降息 ，聯邦準備理事會(Federal Reserve)16日宣布升息一碼以對抗通膨。這是聯準會 2023年以來第一次升息，今年稍晚可能還會再次升息。

美股16日應聲下跌，史坦普500指數(S&P 500)下跌33.92點，收在7551.81點。道瓊工業平均指數(Dow Jones Industrial Average)下跌631.21點，跌幅1.2%，收在5萬1461.90點。那斯達克綜合指數(Nasdaq composite)跌幅不到0.1%，收在2萬5978.42點，幾乎維持平盤。

聯準會在2024年、2025年降息之後，儘管通膨率始終超過聯準會2%的目標，央行對於利率按兵不動已有數月之久。

聯準會負責制定政策的聯邦公開市場委員會(Federal Open Market Committee)投票一致決定，聯邦資金基準利率調升0.25個百分點，來到3.75%至4.00%之間。會後公布的利率預測中，絕大多數官員都預估今年當中還會再升息一次。

聯準會主席華許(Kevin Warsh)今年5月上任後不久便表示，通膨率超過聯準會2%目標已經進入第六年，一定要終止如此狀況。

華許16日在記者會說：「今天行動開始展現我們是認真的。」他表示：「我們撤回了一些寬鬆措施，好讓金融與信貸環境能更加符合我們的最終目標。」

聯準會在政策聲明也指出，這次升息行動有助於讓通膨更及時地回歸目標。

華爾街日報分析，從2025年年中以來，央行對於邁向2%目標未能取得任何進展，去年底三度降息以免勞動市場趨緩，但通膨依然居高不下，伊朗戰爭則進一步推高能源價格，人工智慧(AI)熱潮則帶動投資大增，經濟與市場更加蓬勃。

聯準會基準利率(benchmark rate)調升首當其衝是信用卡、新車貸款等短期借貸，貸款利率通常很快就跟著調整。

關係許多家庭與企業的貸款成本，例如房貸利率，則是跟著長期的公債殖利率(Treasury yields)變化。由於市場預期聯準會將繼續升息，殖利率已經開始上升。

美國抵押貸款銀行協會(Mortgage Bankers Association)16日公布調查指出，30年期房貸利率上周已經攀升到接近7%，創下過去將近一年來的新高。美國今年2月攻打伊朗之前，30年期房貸利率則維持在6%左右。

聯準會宣布升息一碼，年底前還可能再度升息，16日股市應聲下跌。（美聯社）