我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網傳導師責罵致南醫大博士生墜亡 家屬曝真相

國會提案縮短每周工時至32小時且不減薪 對加州影響大

Fed決策／華許兌現壓抑通膨承諾 聯準會決策5要點一次看

編譯劉忠勇／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Fed升息和華許記者會後，美國2年期公債殖利率由決議前4.6%升至2024年來最...
Fed升息和華許記者會後，美國2年期公債殖利率由決議前4.6%升至2024年來最高的4.74%，和上次利率決策當天形成鮮明對比。美股下跌，道瓊工業指數跌631點。（路透）

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）周三決議升息1碼，為三年多來首度升息。以下是FOMC利率決策聲明，以及聯準會（Fed）主席華許記者會重點摘要：

1. 一致通過升息1碼

FOMC一致決定，把基準聯邦基金利率目標區間調高1碼至3.75%至4%。Fed表示，這次升息有助通膨更快回到委員會設定的2%目標。

2. 年底前料再升息，明年降息預期取消

利率預測點狀圖顯示，18名官員中有16人預期，今年底前至少還會升息一次，其中4人預期再升息兩次。年底利率預測中位數從6月的3.75%升至4.1%，2027年則維持在4.1%，不再預期明年降息。不過，有8位官員預期明年利率將達4.4%。

3. 經濟穩健，通膨和經濟成長預測雙雙上修

Fed聲明指出，不確定性仍高，部分源於地緣政治情勢，但國內支出依然穩健，生產力成長強勁，資本投資也很旺盛。就業成長跟上勞動人口增加的步調，失業率變化不大。官員對今年底核心通膨率的預測中位數，從6月的3.3%上修至3.4%，今年經濟成長率預測也從2.2%調高至2.3%。

4. 華許強調經濟強勁，升息收回部分寬鬆

華許在記者會上多次強調美國經濟強勁，表示這次升息是收回「部分寬鬆」。至於最近是否曾和美國總統川普通話或聯繫，華許不願置評。川普在社群媒體發文重申，美國利率「應該是1%，甚至更低」，因為「新投資正大量湧入美國」，而且美國擁有「全球最好的信用」。

5. 短債殖利率攀高，美股跌、美元升

Fed升息和華許記者會後，美國2年期公債殖利率由決議前4.6%升至2024年來最高的4.74%，較長天期公債殖利率則持平或下跌，和上次利率決策當天形成鮮明對比。美股下跌，道瓊工業指數跌631點；美元指數上漲0.7%至100.324。

精華 FAQ

  • FOMC一致通過升息1碼，將聯邦基金利率目標區間調高至3.75%至4%。Fed表示，此舉有助通膨更快回到2%目標，並反映政策仍需維持抑制物價的力道。

  • 18名官員中有16人認為今年底前至少還會再升息1次，另有4人預期會升息2次。年底利率中位數上修至4.1%，明年不再預期降息，顯示政策立場更偏鷹。

  • 華許強調美國經濟依然強勁，這次升息只是收回部分寬鬆；消息公布後，2年期美債殖利率升至4.74%，美股下跌、美元走強，反映市場重新評估利率路徑。

降息 聯準會 華許

上一則

沙國輸油管拚數日內恢復5成運能 另闢阿曼外海供油亞洲

延伸閱讀

Fed決策／全票通過升息1碼 暗示年底將再升息

Fed決策／全票通過升息1碼 暗示年底將再升息
Fed下周是否升息？主席華許立場為何？3種情境分析

Fed下周是否升息？主席華許立場為何？3種情境分析
Fed下周升息1碼機會高 AI晶片股最怕2種狀況

Fed下周升息1碼機會高 AI晶片股最怕2種狀況
美國聯準會將召開利率會議 華許公信力面臨考驗

美國聯準會將召開利率會議 華許公信力面臨考驗

熱門新聞

聯準會（Fed）本周將舉行決策會議，分析師推估若升息，可能衝擊美股表現。(美聯社)

美股恐重演2018年拋售潮？Fed若升息 分析師估第一波就大跌10%

2026-09-14 19:56
運動品牌耐吉(Nike)登上「史坦普100指數」(S&P 100 index)大約18年，但從21日起將遭剔除。(路透)

市值5年縮水78% NIKE將遭史坦普100指數剔除

2026-09-10 09:02
iPhone Duo展開後配備7.6吋內螢幕，創下iPhone歷來最大螢幕紀錄。美聯社

蘋果折疊機iPhone Duo登場 7.6吋售價$1999起

2026-09-09 15:45
全球債市賣壓沉重，殖利率指標升至2007年以來最高。圖為紐約證交所。(歐新社)

全球債市拋售 從美債燒到亞債 央行升息大潮將至？

2026-09-11 00:35
美國勞工部公布8月生產者物價指數（PPI）月增0.4%，符合外界預期。（歐新社）

美國8月PPI符合預期 美股期指挫低

2026-09-10 10:07
儘管新出爐的美國數據顯示通膨依舊頑強，美股11日早盤仍大漲逾600點。 路透

油價下跌道瓊大漲逾600點 通膨數據超預期 Fed升息機率增

2026-09-11 10:40

超人氣

更多 >
家庭收入中位數去年8.7萬元創新高 亞裔家庭逾12萬元

家庭收入中位數去年8.7萬元創新高 亞裔家庭逾12萬元
獨旅族快看 進飯店別急著關門 空服員曝90秒「安全6步驟」

獨旅族快看 進飯店別急著關門 空服員曝90秒「安全6步驟」
好市多退貨拍賣中心可撿便宜 買家有嚴格規範

好市多退貨拍賣中心可撿便宜 買家有嚴格規範
「不該懲罰我的餘生」林逸欣喪父後現身：每天想爸爸3次

「不該懲罰我的餘生」林逸欣喪父後現身：每天想爸爸3次
因為1句話？中國女與白人婦女在首爾商場扭打 視頻瘋傳

因為1句話？中國女與白人婦女在首爾商場扭打 視頻瘋傳