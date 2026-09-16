我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI進課堂惹議 舊金山近千家長聯署反對

65歲後老化程度如何？7項簡易體能測試 在家就能做

聯準會升息1碼 川普籲利率降至1%以下

中央社16日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普日前曾發文施壓聯準會降息，否則將與對美方存在貿易逆差的國家停止貿易往來。(美...
川普日前曾發文施壓聯準會降息，否則將與對美方存在貿易逆差的國家停止貿易往來。(美聯社)

美國聯邦準備理事會（Fed）今天召開利率決策會議，宣布升息1碼（0.25個百分點），為2023年以來首度調升利率。川普總統隨後在社群媒體發文表示，美國的利率應降到1%或更低，呼籲盡快調降。

中東戰事推升國際油價之際，聯準會聯邦公開市場委員會（FOMC）今天一致同意升息1碼，將利率調至3.75%至4.00%區間，為聯準會3年來首度升息，以對抗「偏高」的通膨。

聯準會宣布升息數小時過後，川普（Donald Trump）在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道，「美國的利率應該降到1%或更低，因為我們的信用是全世界最好」。

他表示，美國正湧現大量新投資，且「如果我們停止與所有存在貿易赤字的國家進行貿易，也就是大多數國家，我們每年至少能賺取1.5兆美元」。

川普日前曾發文施壓聯準會降息，否則將與對美方存在貿易逆差的國家停止貿易往來。他今天再度呼籲，「調降美國的利率，而且要快！」

聯準會主席華許（Kevin Warsh）稍早在記者會上被問及川普一再呼籲降息，他要給川普的訊息是什麼？華許回應說，「沒有關於和總統進行討論的內容可提供」。

華許獲川普提名，5月正式接任聯準會主席。外媒報導，華許今天在記者會上指出，聯準會目前最主要的關注焦點是維持物價穩定，「事實很明顯，通膨過高，而且已經持續太久」。

他表示，聯準會是根據對情勢的評估做出這項決定。「我會觀察市場價格，看看市場有何反應。而今天是我們的決定」。

華許還說：「聯準會獨立性的一部分，就是我們做好自己的事。我們也讓負責貿易和財政政策的人做好自己的事。」

精華 FAQ

  • 聯準會一致同意升息1碼，將利率調至3.75%至4.00%區間。決策背景是中東戰事推升國際油價，加上通膨仍偏高，因此需要以升息對抗物價壓力。

  • 川普在社群平台發文表示，美國利率應降到1%或更低，並呼籲盡快調降。他還聲稱美國信用最佳、投資持續湧現，並提及若停止與貿易逆差國貿易，將可增加收入。

  • 華許表示沒有關於和總統討論的內容可提供，同時強調聯準會當前最重要的是維持物價穩定，因為通膨過高且持續太久。他也說聯準會會依自身評估行事，保持政策獨立。

聯準會 利率 川普

上一則

中國8月房價降幅縮小 上海廣州深圳微漲、北京仍降

延伸閱讀

聯準會決策前夕 川普：美國利率應該全球最低

聯準會決策前夕 川普：美國利率應該全球最低
美國聯準會將召開利率會議 華許公信力面臨考驗

美國聯準會將召開利率會議 華許公信力面臨考驗
Fed決策／全票通過升息1碼 暗示年底將再升息

Fed決策／全票通過升息1碼 暗示年底將再升息
聯準會宣布聯邦基金利率上調1碼 3年來首度重啟升息

聯準會宣布聯邦基金利率上調1碼 3年來首度重啟升息

熱門新聞

聯準會（Fed）本周將舉行決策會議，分析師推估若升息，可能衝擊美股表現。(美聯社)

美股恐重演2018年拋售潮？Fed若升息 分析師估第一波就大跌10%

2026-09-14 19:56
運動品牌耐吉(Nike)登上「史坦普100指數」(S&P 100 index)大約18年，但從21日起將遭剔除。(路透)

市值5年縮水78% NIKE將遭史坦普100指數剔除

2026-09-10 09:02
iPhone Duo展開後配備7.6吋內螢幕，創下iPhone歷來最大螢幕紀錄。美聯社

蘋果折疊機iPhone Duo登場 7.6吋售價$1999起

2026-09-09 15:45
全球債市賣壓沉重，殖利率指標升至2007年以來最高。圖為紐約證交所。(歐新社)

全球債市拋售 從美債燒到亞債 央行升息大潮將至？

2026-09-11 00:35
美國勞工部公布8月生產者物價指數（PPI）月增0.4%，符合外界預期。（歐新社）

美國8月PPI符合預期 美股期指挫低

2026-09-10 10:07
儘管新出爐的美國數據顯示通膨依舊頑強，美股11日早盤仍大漲逾600點。 路透

油價下跌道瓊大漲逾600點 通膨數據超預期 Fed升息機率增

2026-09-11 10:40

超人氣

更多 >
家庭收入中位數去年8.7萬元創新高 亞裔家庭逾12萬元

家庭收入中位數去年8.7萬元創新高 亞裔家庭逾12萬元
獨旅族快看 進飯店別急著關門 空服員曝90秒「安全6步驟」

獨旅族快看 進飯店別急著關門 空服員曝90秒「安全6步驟」
加州夫妻手握132萬元退休仍未必夠 3大開銷還沒算

加州夫妻手握132萬元退休仍未必夠 3大開銷還沒算
好市多退貨拍賣中心可撿便宜 買家有嚴格規範

好市多退貨拍賣中心可撿便宜 買家有嚴格規範
破全家「外逃」傳聞 任正非女兒姚安娜出席新節目記者會

破全家「外逃」傳聞 任正非女兒姚安娜出席新節目記者會