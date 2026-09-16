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華爾街預期12月再升1碼 認為美債殖利率續維持高檔

財經新聞組／綜合報導
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華爾街大型銀行業者多預期美國聯準會（Fed）將會升息1碼，並且12月會再調升基準利率1碼，認為美債殖利率將持續維持高檔。

花旗、高盛、摩根大通（小摩）及道明證券等華爾街多家交易商，都預期Fed本周將提高基準利率區間1碼，升至3.75%-4%。曾任紐約聯準銀行總裁的杜雷表示，基於市場大多反應Fed本周會升息，若Fed主席華許按兵不動，將震撼市場，可能損及決策可信度，形同「光說不練」。

關鍵在於Fed的決策展望。高盛、小摩、野村、滙豐、巴克萊銀行、瑞銀全球財富管理及瑞銀全球研究都預期，Fed本周升息1碼後，12月會再調高利率1碼。

美銀全球研究更預期，Fed將在9、10、12月各升息1碼。麥格理銀行、法國巴黎銀行、花旗及富國銀行投資研究所則預估，Fed本周升息後，年底前都會按兵不動。多家機構也已上調美債殖利率年底預測值。高盛策略師提高美國10年期公債殖利率年底預測至4.75%，高於先前預估的4.40%，2年期美債殖利率預測從3.8%上調至4.3%。

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