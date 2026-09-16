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蘋果衝Siri AI 除iPad、iPhone換代 將進軍智慧家庭螢幕

編譯劉忠勇／綜合報導
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蘋果新任執行長特納斯接棒後，正推動蘋果號稱「歷來最雄心勃勃的產品計畫」，不只Mac、iPad和入門iPhone將全面換代，更將首度大舉進軍智慧家庭螢幕。貫穿這波新品攻勢的主軸則是Siri AI，希望藉此追趕在AI領域領先的矽谷同業。

彭博記者葛曼預告，蘋果未來半年仍有大批新品排隊登場。預期今年內會更新HomePod mini和Apple TV，兩款產品外觀變化不大，重點是換上新晶片，支援Siri AI。

更受矚目的是延宕多時的智慧家庭中樞，最快10月亮相。這款方形螢幕採用全新作業系統，可搭配喇叭底座或掛牆使用，並具備視訊通話和臉部辨識功能，可依不同使用者顯示個人化內容。

Mac也將改款。高階MacBook將首度導入觸控和OLED螢幕，搭載M5 Pro和M5 Max晶片，是2021年以來MacBook Pro最大幅度改款；14吋入門MacBook Pro和iMac則將升級M6晶片，iMac則推新色；iPad mini也將首度採用OLED螢幕。

明年上半年，MacBook Air將換上M6晶片，MacBook Neo則升級A19 Pro。鎖定學生和兒童的入門iPad將首度支援Apple Intelligence和Siri AI；iPad Pro除升級晶片，蘋果也測試導入均熱板改善散熱。iPad Air則首度採用OLED螢幕。

iPhone產品策略也將出現重要改變。標準版iPhone 18和較平價的iPhone 18e將從秋季改到春季推出，其中iPhone 18搭載A20晶片。iPhone Air 2則採用2奈米A20 Pro晶片，希望改善電池續航力，並新增超廣角鏡頭。蘋果同期還準備推出新款Pencil Pro和Apple Pencil USB-C，iPhone Duo也將支援Apple Pencil。

2027年下半年，蘋果產品攻勢還將擴大，包括搭載M7晶片的新MacBook、智慧眼鏡、內建相機的AirPods、家庭保全系統、重新設計的Apple Watch、iPhone問世20周年紀念機種，以及第二代iPhone Duo。不過，葛曼指出，蘋果新品上市時程仍可能調整，部分產品也可能取消。

精華 FAQ

  • 核心主軸是Siri AI。蘋果希望藉由把AI能力全面導入HomePod mini、Apple TV、iPad與iPhone等產品，縮短與矽谷AI領先同業的差距，並帶動新一輪換機需求。

  • 這款智慧家庭中樞最快10月亮相，採方形螢幕與全新作業系統，可搭配喇叭底座或掛牆使用，並支援視訊通話、臉部辨識與個人化內容顯示。

  • MacBook Pro將導入觸控與OLED，iPad mini、iPad Air也可能改用OLED；入門iPad將支援Apple Intelligence。iPhone則會調整發表時程，並升級A20、A20 Pro等新晶片。

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