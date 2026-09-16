我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「聯絡不上同事」洛杉磯新聞直升機墜毀3死 自家主播心碎報導

獨旅族快看 進飯店別急著關門 空服員曝90秒「安全6步驟」

認同大咖稱發展過快？微軟畫紅線立下自家「AI憲法」

編譯簡國帆、記者蘇嘉維／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
微軟畫出「AI紅線」，喊出「人本AI」概念，立下自家「AI憲法」。（路透）
微軟畫出「AI紅線」，喊出「人本AI」概念，立下自家「AI憲法」。（路透）

繼Anthropic、OpenAISpaceX等大咖喊出AI發展過快，應放慢精進AI模型效能的速度之後，微軟也畫「AI紅線」，喊出「人本AI」（Humanist AI）概念，立下自家「AI憲法」。

法人指出，近期市場瀰漫AI模型快速發展的風險，愈來愈多科技大廠表態要「緩一下」，為後續AI基礎建設維持大手筆投資帶來陰霾，短線恐不利廣達、鴻海、緯創等台灣AI供應鏈。

OpenAI推出GPT-6 Astra後，將生成式AI推進到通用型人工智慧（AGI）世代，AI具備與人類相近思考及適應能力，跨領域學習新知識更快，與當前僅會問答或做單一工作的AI完全不同層次，AI全面進入更擬人的技術發展能力。

模型快速發展，加上近期代理式AI出現越界的違規行為，讓AI大廠對AI發展速度過快開始自省，主張應該放慢強化AI模型研發速度。微軟「人本AI」的AI行為準則，強調AI必須由人類掌控，人類比AI更重要。

外電報導指出，微軟人本AI行為準則經過五個多月擬定，要求微軟AI永遠不能拒絕人類修正或關閉，同時要求AI要能以人類理解的方式進行溝通，任何違反行為準則的AI行為將被禁止，降低AI失控的可能性。

微軟AI部門執行長蘇雷曼（Mustafa Suleyman）表示，人本AI行為準則等同於AI模型的憲法。

微軟徵詢各界專家後制定該準則，後續將公開六周，徵求各界意見，例如AI是否應尊重使用者設定的界線，以及如何應對情緒敏感的人等問題。

據了解，該準則未來適用於微軟自行開發的MAI模型當中，業界也有機會以此為範本，降低AI做出失控行為的風險。

大廠頻頻呼籲放慢AI模型研發速度，市場也充斥AI基礎建設可能同步放緩的陰霾，OpenAI執行長奧特曼更直接點出由於安全疑慮，OpenAI今年不會掛牌交易，造成費城半導體指數及亞洲半導體類股重挫。

不過，業界觀察，AI基建投資力道仍舊強勁，AI伺服器代工大廠緯穎德州一廠已經量產，德州二廠也將在明年第2季量產。

精華 FAQ

  • 核心精神是把人類放在AI之上，要求AI必須由人類掌控，不能拒絕被修正或關閉，且溝通方式要讓一般使用者能理解，以降低失控風險。

  • 該準則未來將適用於微軟自行開發的MAI模型，並公開6周徵詢意見，內容也可能成為業界參考範本，作為AI安全治理的規範依據。

  • 因為若大廠對AI模型與安全議題轉趨保守，可能連帶壓抑AI基礎建設擴張速度，短線不利廣達、鴻海、緯創等台灣AI供應鏈表現。

微軟 OpenAI SpaceX

上一則

iPhone 18預購 美中市場都傳出人氣冷

下一則

彭博：DRAM供需緊俏格局不變 恐短缺到2030年

延伸閱讀

AI三巨頭喊煞車 晶片股遭殃 分析師認為短空長多

AI三巨頭喊煞車 晶片股遭殃 分析師認為短空長多
AI濫用疑慮升溫 Anthropic執行長籲模型發展減速

AI濫用疑慮升溫 Anthropic執行長籲模型發展減速
不尋常？AI三巨頭齊喊放慢模型研發 科技業人士：壞事恐已發生

不尋常？AI三巨頭齊喊放慢模型研發 科技業人士：壞事恐已發生
OpenAI奧特曼再喊AI煞車：放慢不是停止 最大難題是中國

OpenAI奧特曼再喊AI煞車：放慢不是停止 最大難題是中國

熱門新聞

聯準會（Fed）本周將舉行決策會議，分析師推估若升息，可能衝擊美股表現。(美聯社)

美股恐重演2018年拋售潮？Fed若升息 分析師估第一波就大跌10%

2026-09-14 19:56
運輸部長達菲致函福特汽車，批評其和中國汽車企業的業務往來。示意圖，圖為福特汽車西班牙工廠。(新華社)

福特汽車使用中國技術 達菲批「無法接受」

2026-09-08 22:16
運動品牌耐吉(Nike)登上「史坦普100指數」(S&P 100 index)大約18年，但從21日起將遭剔除。(路透)

市值5年縮水78% NIKE將遭史坦普100指數剔除

2026-09-10 09:02
iPhone Duo展開後配備7.6吋內螢幕，創下iPhone歷來最大螢幕紀錄。美聯社

蘋果折疊機iPhone Duo登場 7.6吋售價$1999起

2026-09-09 15:45
摩根士丹利策略師團隊表示，美國半導體股或許還有一波末升段漲勢可期。(路透)

半導體股6月已觸頂？大摩：末升段可期 類似去年銀價

2026-09-08 14:27
全球債市賣壓沉重，殖利率指標升至2007年以來最高。圖為紐約證交所。(歐新社)

全球債市拋售 從美債燒到亞債 央行升息大潮將至？

2026-09-11 00:35

超人氣

更多 >
欠HOA 977元 病重夫婦47.5萬元房屋遭法拍 8172元賣出

欠HOA 977元 病重夫婦47.5萬元房屋遭法拍 8172元賣出
億萬富豪孟格不買房屋火險 還說巴菲特也一樣 原因...

億萬富豪孟格不買房屋火險 還說巴菲特也一樣 原因...
有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈

有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈
麥當勞免費送雙層起司漢堡 只限這一天

麥當勞免費送雙層起司漢堡 只限這一天
泰王夫婦出訪竟自己開飛機 雨中駕波音737 駕駛艙畫面曝光

泰王夫婦出訪竟自己開飛機 雨中駕波音737 駕駛艙畫面曝光