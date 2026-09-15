OpenAI聯手同業顧AI安全 另洽談新募資估值上看1.2兆美元

OpenAI執行長奧特曼。（路透）

OpenAI 一面和Anthropic、Google DeepMind聯手處理人工智慧（AI）安全問題，一面準備繼續推進技術和籌資。執行長奧特曼 周二表示，他有信心AI業者能在不對社會造成重大傷害下安全發展AI；與此同時，OpenAI正和投資人初步洽談新一輪募資，估值可能突破1.2兆美元，為最快2027年上市預作準備。

奧特曼周二在舊金山Dreamforce大會和Salesforce執行長班紐夫（Marc Benioff）對談時說：「我非常有信心，我們公司和整個產業都有能力安全地做到這件事。」

OpenAI同時已和兩大競爭對手Anthropic、Google DeepMind就AI安全展開合作。OpenAI全球政策主管黎漢（Chris Lehane）周二表示，三家公司已討論數周，而且OpenAI認為，業者合作處理安全問題不需要取得反壟斷豁免。

黎漢說：「大家一起合作，把安全放在優先位置，會是更好的做法。」他並以航空業為例指出，企業為安全問題彼此合作早有先例，「長久以來，有很多企業為了安全而互相合作的例子」。

不過，美國反壟斷主管機關已對AI業者尋求豁免表達疑慮。聯邦貿易委員會（FTC）主席佛格森（Andrew Ferguson）周二表示，如果AI公司要求取得反壟斷豁免，好讓彼此能協調行動，他會「高度懷疑」背後的用意。

佛格森認為，AI巨頭可能藉此築起進入市場的障礙，保護自己免受新競爭者挑戰。他說：「這聽起來很像是在挖護城河。」

OpenAI則表態支持國會兩黨提出、用來因應AI重大風險的法案。黎漢表示，只要能在國會過關，OpenAI都願意支持。

就在AI業界激辯是否應該放慢腳步之際，資金仍持續湧向OpenAI。金融時報引述知情人士報導，OpenAI正和投資人初步洽談新一輪募資，可能使公司估值突破1.2兆美元。這次洽談由投資人主動提出，是否進行募資仍取決於OpenAI何時上市。

這輪募資若成行，將為OpenAI籌備已久的首次公開募股（IPO）鋪路。奧特曼日前表示，OpenAI今年不會上市，最快可能等到2027年。他曾表示，考量目前AI安全和對齊問題，今年並不是適合上市的時機。

新一輪募資也可能讓OpenAI估值重新超越Anthropic。Anthropic今年5月募資後估值達9650億美元，目前也在籌備IPO，並已選定那斯達克為掛牌市場。