國際油價站上109美元 美債殖利率破5% Fed升息倒數美股三大指數全跌

美銀基金經理人調查更把全球半導體股列為目前市場「最擁擠的交易」，不過受訪投資人對總體經濟榮景和AI資本支出快速成長仍深具信心。（路透）

美國股市周二續跌，投資人靜待聯準會（Fed）周三利率決策，油價再度大漲推升通膨疑慮，美國10年期公債殖利率觸及近20年高點。

道瓊工業指數下跌328.09點，跌幅0.6%，收在52,093.11點；史坦普500 指數下跌34.25點，跌幅0.5%，收7,585.73點；那斯達克指數下跌204.84點，跌幅0.8%，收在25,981.57點。

費城半導體指數漲0.4%，過去三個月仍跌逾20%。輝達 （NVIDIA）漲0.6%，台積電ADR跌1%。

AI類股周二反彈力道有限。市場一方面消化AI業者近期對技術發展速度放慢的說法，另一方面也擔心利率升高將增加大舉投資AI和資料中心企業的籌資成本。美銀基金經理人調查更把全球半導體股列為目前市場「最擁擠的交易」，不過受訪投資人對總體經濟榮景和AI資本支出快速成長仍深具信心。

史坦普500指數約350檔成分股收黑，11大類股除能源股外幾乎全面下跌，非必需消費類股跌幅最大。能源股逆勢上漲2.3%，主要受油價走高帶動。

油價成為市場最大壓力。葉門胡塞組織加強攻勢，威脅沙烏地阿拉伯避開荷莫茲海峽的海運和輸油管線，市場更加擔心全球最大產油國之一能否順利把原油運往市場。紐約原油期貨大漲4.4美元，漲幅4.4%，收每桶105.83美元；布蘭特原油則收在每桶109美元附近。雪佛龍執行長魏爾斯（Mike Wirth）近日警告，戰事初期有助緩和供應衝擊的戰略儲油等緩衝，如今正逐漸消耗。

油價居高不下推升通膨預期，也讓全球債市賣壓加重。美國10年期公債殖利率一度突破5%，收盤升3.5個基點至4.995%，創2007年7月20日來最高收盤水準；2年期殖利率升2.8個基點至4.661%，30年期殖利率升3.6個基點至5.362%。財政部標售130億美元20年期公債需求疲弱，也使長債跌勢加劇。

美銀全球研究最新基金經理人調查顯示，「債券殖利率失序上升」已成為機構投資人最擔心的總體經濟風險。殖利率若持續攀升，可能進一步推高房貸利率，並壓抑整體經濟的信貸活動。

Fed周二展開為期兩天的決策會議。上周核心通膨高於預期，加上美國原油期貨過去兩周大漲近25%，市場預期Fed周三升息1碼、把聯邦資金利率目標區間提高至3.75%至4%的機率已升至94.5%，遠高於一個月前的33.1%。這將是Fed三年多來首度升息。

22V Research策略師德布謝爾（Dennis DeBusschere）指出，市場既然已高度押注Fed 9月升息，焦點已從「會不會升息」轉向新一輪升息周期對市場會有什麼影響。Principal Asset Management全球首席策略師夏赫（Seema Shah）認為，現在的問題已從「升不升」變成「這一輪究竟需要升多少，才能恢復物價穩定」，只升一次就收手的可能性不高。

富國銀行投資研究院投資長克朗克（Darrell Cronk）形容，高利率和高油價同時出現，就像「讓股市腳綁沙袋跑馬拉松」。利率升高會壓低未來企業獲利的現值，能源成本上升則侵蝕消費者購買力並壓縮企業利潤，使企業更難維持獲利成長，投資人同時也更不願意給予股票較高的估值。

Wolfe Research策略師塞尼克（Chris Senyek）認為，如果Fed如期升息，美股 近期可能面臨下壓，但過去經驗顯示，首次升息六至12個月後，美股通常能夠收復失土並轉為上漲。他也不認為這會成為這波多頭行情的終點，AI長期趨勢、企業獲利強勁和經濟仍具韌性，可望繼續支撐科技股。

高油價和借貸成本上升也開始壓抑消費。全美普通汽油平均價格升至每加侖4.33美元，距今年高點不到25美分。Placer.AI統計顯示，美國餐廳8月來客數比去年同期減少2.4%，Wingstop、Cava、Cheesecake Factory、Shake Shack和Chili's母公司Brinker International周二股價均下跌至少4%。

航空和郵輪股也持續走低。另一方面，美國參議院未能推進重要的加密幣市場結構法案，比特幣應聲重挫，Coinbase和Strategy分別大跌10.1%和5.4%。黃金期貨也因升息預期升高而下跌0.4%，收每英兩4,291.60美元，較1月高點跌約19%，逼近熊市門檻。

全球市場接下來將連續迎接三大央行決策，Fed周三率先公布利率決定，英國央行和日本銀行隨後兩天接棒，可能重新改寫今年剩餘時間的全球貨幣政策走向。