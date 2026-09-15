AI發展太快？ 黃仁勳主張速度與安全可兼顧

輝達執行長黃仁勳出席Salesforce年度大會，表示創新速度與產品安全並非只能擇一。（中央社）

輝達 執行長黃仁勳 和Anthropic執行長阿莫戴今天擔任Salesforce年度大會主題演講嘉賓。對AI發展速度和監管立場不同的兩人前後現身，黃仁勳表示創新速度與產品安全並非只能擇一，阿莫戴主張業界建立共同標準。

美國科技界近日對是否應放緩前沿AI發展步調出現分歧。在今天登場的Salesforce年度大會上，Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）和輝達（NVIDIA ）執行長黃仁勳與Salesforce執行長班紐夫（Marc Benioff）對話時，都被問到相關議題。

談及AI安全，先登場的阿莫戴以汽車公司安全事件比喻，指出當產業出現安全事故時，負責任的做法不是攻擊競爭對手，而是先檢視並提升自身措施、加強透明度與安全投入，接著號召產業共同訂立更高標準，最後推動國際層級的協調與規範。

阿莫戴也表示，過去10年最令他意外的並非AI模型能力提升，而是AI企業、產品及商業應用擴張速度。他說，技術會持續進步，即使技術從現在起停止進步，企業目前可能也只發揮其潛在價值的5%至10%。這顯示現有AI工具仍有龐大的普及與應用空間。

Salesforce今天在大會推出與輝達合作打造的客戶關係管理（CRM）專用模型Koa。

輝達執行長黃仁勳親自站台、壓軸登場，被問到如何看待關於AI研發步調、安全及AI模型未來的論戰。他表示，安全在很多方面至關重要，但「安全是一個工程問題」。

他說，必須確保業界以安全的方式建構測試環境，也必須測試產品，「如果你打造了一項產品或服務，而你對它的功能性、能力或安全性沒有信心，那就不要推出」。

他強調，企業該調整自己步調，直到有信心發布市場欣賞的成果，「市場機制早已存在，我們不需要任何新法律，我們不需要新法規。我們只需要各家公司自行決定」。

黃仁勳表示，他不認為追求創新速度，就一定得犧牲產品安全，這不是只能二選一，「兩者絕對可以兼顧」。他說，能跑多快就跑多快，但如果在任何時候覺得公司已經失去控制，或者產品可能不安全，那就先暫停一下，確保把問題處理妥當。

Anthropic執行長阿莫戴出席Salesforce年度大會。（中央社）

Salesforce推出與輝達合作打造的客戶關係管理（CRM）專用模型Koa。（中央社）