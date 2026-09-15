稱找第三方評鑑風險 X用戶：Anthropic自導自演AI末日論

X平台用戶查核AI業者Anthropic的財務，指稱AI末日論是Anthropic自導自演的戲碼。（路透）

X平台用戶查核AI業者Anthropic 的財務，指稱AI末日論是Anthropic自導自演的戲碼，呼籲美國國會介入調查，但他的說法真實性仍有待檢驗。

巴斯（Kevin Bass）在X平台發文表示，Anthropic執行長阿莫戴提議，找第三方評鑑機構來衡量該公司模型的風險，並建議由非營利組織「模型評估與威脅研究」（METR）來進行。

巴斯宣稱，METR在財務上仰賴Anthropic，關鍵人物是臉書共同創辦人莫斯科維茨（Dustin Moskovitz）。莫斯科維茨持有Anthropic股票，並把這些股票投入Good Ventures Foundation基金會，相關持股價值已從去年初的5億美元，大增至7.7億美元，而該基金會正是Anthropic生態系的主要資助者。

巴斯說，要是Anthropic垮台，METR金主也會跟著倒下，這表示所謂的「第三方評鑑機構」，算不上第三方機構，METR拿Anthropic的薪水。不只如此，這些資金也資助Tarbell Center等散播AI末日論的機構。

該名用戶說法的真實性仍待確認。METR是由前OpeAI研究員巴恩斯（Beth Barnes）創立。她強調METR獨立的重要性，才能寫出不與企業目標掛鉤的研究報告。她說，METR未收取前沿AI實驗室的資金，但會接受相關業者的算力資助，來分析尚未釋出的新模型。

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