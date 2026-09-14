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AI投資踩剎車？美光大跌 但專家說回檔即買點

編譯葉亭均／綜合外電
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美國記憶體龍頭美光（Micron）股價周一大跌5.25%，已經全數吐回9月以來的...
美國記憶體龍頭美光（Micron）股價周一大跌5.25%，已經全數吐回9月以來的漲幅。(路透)

美國記憶體龍頭美光（Micron）和南韓同業SK海力士的ADR股價在周一（14日）重挫，反映AI三巨頭拋出放緩先進模型開發速度的說法，讓市場擔憂AI基礎建設投資縮減，可能衝擊包括記憶體在內相關股票。但實際上，目前還沒有真正的證據顯示AI投資正在踩剎車。

美光股價周一大跌5.25%至每股924.03美元，已經全數吐回9月以來的漲幅；SK海力士的ADR重挫7.6%，至175.63美元。

美光是一檔波動劇烈的股票，過去12個月股價已上漲逾六倍，因此只要出現任何AI支出可能放緩的訊號，股價就會劇烈反應。

最新的擔憂來自Anthropic、OpenAI和SpaceX執行長在周末齊聲呼籲放緩AI的發展速度。

若果真的如此，對記憶體晶片市場而言將是相當不利的消息，原先AI硬體需求已造成供應短缺，並推升記憶體價格大漲。瑞銀分析師估計，2025年至2027年間，AI資本支出將增加近1兆美元，其中約90%預期將用於記憶體。如果AI支出放緩，上述支出都可能面臨風險。

對美光而言，幸好目前看來，距離業者真正停止興建資料中心，似乎還有一段距離。目前最具體的措施，是Anthropic 承諾允許第三方評估機構評估其AI系統。同時間，Anthropic顯然在全力推進首次公開發行股票（IPO）計畫，估值可能高達2兆美元，而這明顯不像是AI支出即將停止的跡象。

Laffer Tengler Investments執行長兼投資長Nancy Tengler表示，她正利用美光股價走弱的機會增持持股，「AI基礎建設的待建計畫已經就緒，而且這些資料中心正在興建中。這將持續推動成長一段時間。」「股市真正擔心的，顯然是兩、三年後會怎麼樣。我認為，屆時我們仍將處於一場一世代一次的科技革命所帶動的基礎建設擴張期。」

迄今，川普政府仍支持資料中心的建設，而沒有任何一家 AI 公司高層表示將削減資本支出。不過目前要面臨的問題可能是借貸成本上揚，因為市場正押注聯準會本周升息。

精華 FAQ

  • 主要是市場擔心AI三巨頭呼籲放慢先進模型開發，可能連帶壓縮AI基礎建設投資，進而影響記憶體需求，因此相關股票先行下挫。

  • 因為目前沒有公司明確宣布削減資本支出，Anthropic與OpenAI等仍在推進計畫，資料中心也持續興建，顯示AI基建投資仍在進行。

  • 部分專家把這次下跌視為買點，因為AI基建待建案已就緒，成長動能仍在；但也要留意利率上升與借貸成本提高，可能影響後續估值。

南韓 OpenAI

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