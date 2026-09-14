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美股恐重演2018年拋售潮？Fed若升息 分析師估第一波就大跌10%

編譯葉亭均／綜合外電
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聯準會（Fed）本周將舉行決策會議，分析師推估若升息，可能衝擊美股表現。(美聯社...
聯準會（Fed）本周將舉行決策會議，分析師推估若升息，可能衝擊美股表現。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：若Fed本周啟動升息，標普500恐先回檔8%至10%
  • 重點二：摩根士丹利改估Fed今年9月與12月各升息1碼。
  • 重點三：分析師認為情境類似2018年，年底恐再現第二波跌勢。

聯準會（Fed）本周將舉行決策會議，根據Macro Risk Advisors分析，若央行展開升息，可能引發美股標普500指數回檔，而且第一波就會大跌10%，年底前會再跌一波，因為企業利潤率會受到壓縮、獲利展望惡化，市場將開始為新一輪緊縮周期做準備。另外，摩根士丹利現在轉而認為，Fed將在9月和12月分別升息1碼。

標普500指數9月迄今已下跌近1%。9月向來就是美股表現最弱的月份之一，近期能源成本飆高且通膨數據升溫，又帶動美國10年期公債殖利率升破5%，為2023年以來首見。

這些因素使交易者幾乎完全押注，Fed主席華許將在周三升息1碼。

摩根士丹利的經濟學分析師如今已改為預期Fed將在9月和12月分別升息1碼，一改原先在8月時預期今年將按兵不動、明年將兩次降息1碼的預期。

大摩首席美國經濟分析師加彭（Michael Gapen）在研究報告中表示：「我們預期Fed將在本周會議上升息1碼，而且不會有異議」，「Fed一旦行動，很少只動一次」。他預測，12月之後，Fed將隨著通膨放緩而暫停升息。

另一方面，Macro Risk Advisors執行長兼創辦人克納特表示，周三若果真升息，股市可能面臨更大壓力。

他周一在給客戶的報告中寫道：「我們預期標普500將回檔8%至10%，12月可能還會出現第二波下跌。」

他表示，升息將「壓縮那些無法將成本轉嫁出去的企業利潤率」，同時也可能對目前並未為此做好準備的市場帶來一波波動性衝擊。

克納特認為，目前市場環境與2018年相當類似。當年標普500在9月觸頂，隨後於10月和11月一路大跌10%。

他警告說，2018年「耶誕行情並未出現」，市場在12月又迎來另一波下跌，最終從高點回落近20%，因此，若依據過去的經驗，現在「採取防禦性布局才是正確的做法」。

克納特預期，與2018年類似，市場在Fed持續升息之際，可能於12月再出現一波下跌，因為經濟正走向「K型、低周轉（低波動）」的格局。

精華 FAQ

  • Macro Risk Advisors指出，升息會壓縮企業利潤率，尤其是無法把成本轉嫁給客戶的公司，並可能讓市場重新定價新一輪緊縮周期，因此標普500有機會先回檔8%至10%。

  • 摩根士丹利已改為預期Fed會在9月與12月各升息1碼，較8月時認為今年不動、明年才降息的看法明顯轉向，並認為12月後可能因通膨放緩而暫停升息。

  • 分析師認為，當前環境與2018年相似，因為股市可能在9月見高後，於10月與11月先跌一波，若Fed持續升息，12月還可能再出現第二波下跌，因此建議採取防禦性布局。

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