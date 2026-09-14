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孫正義豪賭OpenAI再加槓桿 軟銀借到118.7億美元

編譯劉忠勇／綜合外電
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孫正義旗下的軟銀預定在10月前向OpenAI投資近650億美元。（美聯社）
孫正義旗下的軟銀預定在10月前向OpenAI投資近650億美元。（美聯社）

軟銀集團（SoftBank Group）已取得118.7億美元貸款，用來支應對美國AI公司OpenAI的投資，規模高於原先設定的目標100億美元。

彭博引述知情人士報導，軟銀上周敲定這筆兩年期貸款，吸引約20家銀行參與。

AI業界領袖開始警告，隨著AI帶來的風險升高，業界有必要放慢開發速度。OpenAI執行長奧特曼接受財星訪問時也表示，因應AI安全疑慮，今年不會推動上市。

軟銀周一股價一度暴跌13%，創7月17日來最大跌幅。

最新這筆借款也讓軟銀為押注OpenAI而大舉舉債的規模更加擴大。軟銀近日籌資還包括以所持OpenAI股份做擔保、取得100億美元保證金貸款，另考慮發行最高200億美元債券。儘管市場日益擔心AI產業的信用風險，軟銀仍持續透過舉債籌措投資OpenAI所需資金。

軟銀上周表示，將清償今年為投資OpenAI取得的400億美元貸款餘額，計劃9月15日償還尚欠的259億美元。這筆無擔保貸款原訂明年3月到期。

與此同時，軟銀本周將在紐約和投資人會面，試探市場對發售美元垃圾債券的興趣。知情人士上月表示，軟銀正考慮透過這次發債籌措100億至200億美元。

億萬富豪孫正義旗下的軟銀預定在10月前向OpenAI投資近650億美元。彭博彙整的數據顯示，包括最新這筆貸款在內，軟銀今年迄今已透過海外和日本國內發債及借款，籌得大約相當於370億美元的資金。

精華 FAQ

  • 軟銀最新敲定一筆2年期貸款，金額達118.7億美元，明顯高於原先設定的100億美元目標，且共有約20家銀行參與放款。

  • 除了這筆貸款，軟銀還以持有的OpenAI股份作擔保取得100億美元保證金貸款，並考慮發行最高200億美元債券，持續擴大舉債規模。

  • 在AI產業信用風險升溫、業界呼籲放慢開發之際，軟銀仍大量借款押注OpenAI，導致市場更擔心其財務風險，股價也一度重挫13%。

奧特曼 OpenAI 軟銀

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