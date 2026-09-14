我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上路前夕喊卡 聯邦法院叫停F-1、J-1新規 D/S暫保留

前英相強生波烏邊境驚魂 稱普亭是被逼到牆角的老鼠

黃仁勳台上突接川普來電 雙方齊駁AI末日論

中央社／洛杉磯14日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Nvidia執行長黃仁勳。（路透）
Nvidia執行長黃仁勳。（路透）

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳今天出席洛杉磯舉行的All-In Summit活動時，在台上意外接到美國總統川普來電，兩人均駁斥外界對人工智慧（AI）可能「接管世界」的疑慮。

美國媒體Axios報導，在全球一些最具影響力的企業執行長與AI專家基於安全疑慮呼籲放緩AI發展之際，川普與黃仁勳日益明確反對「AI末日論」的立場格外受到矚目。

根據社群媒體流傳的影片，黃仁勳今天接受All-In Podcast訪問期間疑似接到川普來電，他開啟擴音，讓現場觀眾都能聽見兩人談話。

黃仁勳與川普對AI發展抱持樂觀態度，強調這項技術有助促進經濟成長和維護國家安全。

川普告訴黃仁勳：「機器人不會接管一切，AI也不會接管全世界。整件事都是騙局。」他指的是近期有關AI可能帶來災難性風險的一連串警告。

黃仁勳則告訴川普：「我們會確保美國在AI競賽中，人人都能成為贏家，包括每個產業、每家公司、每個州，以及每一個人。」

然而，黃仁勳談及AI安全疑慮時，語氣比川普更為審慎。他表示，應該認真看待吹哨者提出的警告，並稱讚曾任職於AI公司Anthropic的吹哨者考克森（Jacob Coxon）勇於提出公司AI開發速度過快的疑慮。

但他否定AI可能導致世界末日的預測，認為這些說法「沒有科學根據」。他表示，如果AI公司認為自身發展已經「失去控制」，就應該暫停或放慢相關工作。

黃仁勳過去也多次駁斥AI末日論，他上週在舊金山參加高盛（Goldman Sachs）舉行的會議時說，網路安全將為資安產業帶來前所未有的龐大商機，「還有什麼比製造出問題更能創造需求？誰不希望市場對自己的產品出現瘋狂需求，甚至排隊搶購？」

精華 FAQ

  • 他在All-In Summit接受訪問時，台上意外接到川普來電並開啟擴音，讓現場觀眾直接聽到兩人對AI發展的即時對話，因此成為焦點。

  • 川普明確否定AI會接管世界的說法，稱機器人和AI不會控制一切，並指近期關於AI災難性風險的警告多半是誇大甚至是騙局。

  • 黃仁勳認為應認真看待吹哨者對AI風險的警告，也接受必要時可暫停或放慢開發，但他反對毫無科學根據的世界末日預測。

黃仁勳 川普 輝達

上一則

台灣助攻馬來西亞智慧農業 融合AI機械提升效率

下一則

孫正義豪賭OpenAI再加槓桿 軟銀借到118.7億美元

延伸閱讀

AI滅絕人類？黃仁勳駁非事實 矽谷憂「壞事已發生」

AI滅絕人類？黃仁勳駁非事實 矽谷憂「壞事已發生」
黃仁勳：AI技術持續進步 資安很可能成為下個大市場

黃仁勳：AI技術持續進步 資安很可能成為下個大市場
黃仁勳駁Nvidia循環交易疑慮 稱「資安」將是AI下一個大市場

黃仁勳駁Nvidia循環交易疑慮 稱「資安」將是AI下一個大市場
「誰贏得AI誰就贏」川普淡化AI發展風險：我更怕輸給中國

「誰贏得AI誰就贏」川普淡化AI發展風險：我更怕輸給中國

熱門新聞

運輸部長達菲致函福特汽車，批評其和中國汽車企業的業務往來。示意圖，圖為福特汽車西班牙工廠。(新華社)

福特汽車使用中國技術 達菲批「無法接受」

2026-09-08 22:16
運動品牌耐吉(Nike)登上「史坦普100指數」(S&P 100 index)大約18年，但從21日起將遭剔除。(路透)

市值5年縮水78% NIKE將遭史坦普100指數剔除

2026-09-10 09:02
iPhone Duo展開後配備7.6吋內螢幕，創下iPhone歷來最大螢幕紀錄。美聯社

蘋果折疊機iPhone Duo登場 7.6吋售價$1999起

2026-09-09 15:45
摩根士丹利策略師團隊表示，美國半導體股或許還有一波末升段漲勢可期。(路透)

半導體股6月已觸頂？大摩：末升段可期 類似去年銀價

2026-09-08 14:27
全球債市賣壓沉重，殖利率指標升至2007年以來最高。圖為紐約證交所。(歐新社)

全球債市拋售 從美債燒到亞債 央行升息大潮將至？

2026-09-11 00:35
美國勞工部公布8月生產者物價指數（PPI）月增0.4%，符合外界預期。（歐新社）

美國8月PPI符合預期 美股期指挫低

2026-09-10 10:07

超人氣

更多 >
買了各種清潔家電全後悔 她改回「經典神器」：簡單才是真解放

買了各種清潔家電全後悔 她改回「經典神器」：簡單才是真解放
本來只想挑幾顆卻買了一整車 觀光客笑逛美國大賣場

本來只想挑幾顆卻買了一整車 觀光客笑逛美國大賣場
華人砸20萬做海外倉 被搜出400萬假貨 撇清沒門

華人砸20萬做海外倉 被搜出400萬假貨 撇清沒門
全紅嬋為家鄉球隊助威 變瘦了、頭髮長又直、普通話流暢

全紅嬋為家鄉球隊助威 變瘦了、頭髮長又直、普通話流暢
好市多老牌沐浴露特價 有華人用十多年沒換

好市多老牌沐浴露特價 有華人用十多年沒換