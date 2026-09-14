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動機不純？AI巨頭齊喊延緩研發…前白宮AI沙皇：要做就做 別裝了

編譯吳孟真／綜合外電
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美國總統科學技術顧問委員會（PCAST）共同主席、白宮前AI事務主管薩克斯（Da...
美國總統科學技術顧問委員會（PCAST）共同主席、白宮前AI事務主管薩克斯（David Sacks）。（路透）

Anthropic和OpenAI執行長，日前共同呼籲放慢人工智慧（AI）發展，白宮前AI事務主管薩克斯（David Sacks）發文表示，「要做就做，別假裝自己需要任何人的許可」。

過去人稱白宮AI「沙皇」的薩克斯，13日在X上發文寫道，「Dario（阿莫戴）說我們需要『放慢前沿AI的發展步調』，Sam（奧特曼）也認同，我的回應是：就這麼做吧」。

他喊話Anthropic和OpenAI，「無論以市占率、營收成長或模型能力等任何指標衡量，你們就是前沿AI，且幾乎壟斷了前沿智慧」，「如果那些（實驗室中）尚未發布的模型，真的危險到你們認為該放慢腳步，我支持你們做出負責任的決定」。

薩克斯語氣一轉，接著說，「但別假裝你們需要其他人的許可，別假裝必須暫停實施反壟斷法，好讓你們組成一個集團，也別假裝你們需要一套凌駕產品責任的監管審核制度」。

最重要的是，「別假裝放慢腳步，是純粹出於一個利他的動機。如果你們的產品被用來發動造成重大損害的網路攻擊，將會面臨龐大的產品責任風險」，所以「就放慢前沿AI的發展吧。畢竟前沿是由你們界定的」，「要避免打造出超級智慧，最簡單的方法，就是你們自己同意不要打造它」。

薩克斯直言，「把你們自己偏好的監管架構，當成願意放慢腳步的交換條件，就像在勒索公眾與政治體系，所以直接去做就好」，「如果做不到，我們就知道，這只是又一次企圖控制監管機制的算計，或是一場因應選舉季的心理戰」。

薩克斯現為美國總統科學技術顧問委員會（PCAST）共同主席。

精華 FAQ

  • 薩克斯表示「要做就做」，認為兩家公司若真覺得前沿模型危險，就應直接自行放慢，而不是向外界尋求許可，並批評這種說法帶有操控監管的意味。

  • 因為Anthropic與OpenAI在市占率、營收成長和模型能力上都接近壟斷前沿AI，既然已是主導者，就不該把放慢研發包裝成需要公眾或政府批准的行為。

  • 他認為若產品可能被用於重大網攻，企業本就面臨產品責任風險，因此放慢研發是自身決策；但若把偏好的監管架構當交換條件，便像在勒索公眾。

奧特曼 人工智慧 白宮

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