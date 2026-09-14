我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

退休後兼職賺8萬 卻被追討百萬退休金

好市多老牌沐浴露特價 有華人用十多年沒換

特斯拉第2代「Roadster跑車」預計10月1日亮相 發表會名稱藏端倪？

編譯陳律安／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
特斯拉預告將在10月1日亮相最新款的Roadster跑車。(路透)
特斯拉預告將在10月1日亮相最新款的Roadster跑車。(路透)

電動車大廠特斯拉Tesla）預告，10月1日將舉辦活動，展示第二代Roadster跑車，意味著這款2017年11月首度亮相、但歷經多次延宕的小眾產品，離量產又更近一步。

特斯拉在社群媒體預告，10月1日將舉行「準備發射」（Go for launch）活動，執行長馬斯克也轉發這則預告訊息表示，將發表新款Roadster。這場活動可能進一步強化市場對特斯拉與SpaceX合併的揣測，因為發表會名稱呼應了SpaceX的火箭發射任務。

特斯拉和馬斯克都未說明舉行地點，但特斯拉網紅Sawyer Merritt在X分享的電子邀請函顯示，特斯拉已正式邀請預訂車主參加，地點在德州韋科（Waco），距離其奧斯汀總部往北約90分鐘車程，也鄰近SpaceX的德州麥格雷戈（McGregor）的火箭測試基地。

科技媒體The Information已報導，特斯拉也可能展出一款限量版Roadster車型，配備特斯拉與SpaceX合作研發的冷氣體推進器。

這家全球市值最高車廠的產品陣容選擇有限，目前僅生產Model 3與Model Y、Cybertruck、Semi Truck，還有尚未開放市售的兩人座無人計程車Cybercab，第二代Roadster則幾經延宕。

特斯拉在最近的財報說明會表示，Roadster仍在「設計研發」階段。馬斯克4月提到Roadster時則說，「我想這會是歷來最令人驚豔的發表會之一」。

最新汽車銷售數據顯示，隨著傳統車廠撤離純電動車市場，特斯拉再度擴大在美國電動車市場的版圖。

根據Motor Intelligence，特斯拉今年1-8月的美國電動車市占率回升至52%，高於一年前的43%。

特斯拉還沒擺脫整體電動車市的低迷，今年來的美國銷量年減16%至32萬5,351輛，但萎縮幅度小於整體電動車市的30%。

分析師表示，特斯拉市占率回升的真正原因是市場上的其他選擇大幅減少。傳統車廠為遏止虧損，紛紛撤離電動車市場。

曾任美國銀行汽車分析師的獨立顧問墨菲表示，即使特斯拉持續轉向機器人、人工智慧（AI）與自動駕駛，對美國電動車市的掌控未來五年都不太可能減弱，除非電池技術出現重大突破，或聯邦法規突然大幅轉向，否則傳統車廠不太可能急著重返電動車市場。

精華 FAQ

  • 特斯拉預告將於10月1日舉辦活動展示第2代Roadster，雖未正式公布地點，但邀請函顯示場地在德州韋科，且鄰近SpaceX德州火箭測試基地。

  • 活動名稱是「Go for launch」，帶有火箭發射意味，且地點又靠近SpaceX設施，外界因此推測特斯拉可能強化與SpaceX的合作聯想。

  • 特斯拉今年1-8月美國電動車市占率升至52%，較去年43%回升，但銷量仍年減16%。分析師認為主因是傳統車廠縮減電動車布局，競爭選擇大幅減少。

特斯拉 Tesla SpaceX

上一則

光博會驚艷 1.6T躍主角 已開始量產

延伸閱讀

美國柴油價格飆高 分析師：特斯拉電動卡車Semi商機大好

美國柴油價格飆高 分析師：特斯拉電動卡車Semi商機大好
「沒有方向盤、沒有踏板」特斯拉Cybercab發表前吊胃口

「沒有方向盤、沒有踏板」特斯拉Cybercab發表前吊胃口
中國8月汽車銷量前十名 已無燃油車

中國8月汽車銷量前十名 已無燃油車
中國車企再掀促銷戰 逾十家業者推購車優惠 衝刺Q3銷量

中國車企再掀促銷戰 逾十家業者推購車優惠 衝刺Q3銷量

熱門新聞

運輸部長達菲致函福特汽車，批評其和中國汽車企業的業務往來。示意圖，圖為福特汽車西班牙工廠。(新華社)

福特汽車使用中國技術 達菲批「無法接受」

2026-09-08 22:16
運動品牌耐吉(Nike)登上「史坦普100指數」(S&P 100 index)大約18年，但從21日起將遭剔除。(路透)

市值5年縮水78% NIKE將遭史坦普100指數剔除

2026-09-10 09:02
iPhone Duo展開後配備7.6吋內螢幕，創下iPhone歷來最大螢幕紀錄。美聯社

蘋果折疊機iPhone Duo登場 7.6吋售價$1999起

2026-09-09 15:45
摩根士丹利策略師團隊表示，美國半導體股或許還有一波末升段漲勢可期。(路透)

半導體股6月已觸頂？大摩：末升段可期 類似去年銀價

2026-09-08 14:27
全球債市賣壓沉重，殖利率指標升至2007年以來最高。圖為紐約證交所。(歐新社)

全球債市拋售 從美債燒到亞債 央行升息大潮將至？

2026-09-11 00:35
美國勞工部公布8月生產者物價指數（PPI）月增0.4%，符合外界預期。（歐新社）

美國8月PPI符合預期 美股期指挫低

2026-09-10 10:07

超人氣

更多 >
汽車很少開？為何仍須定期更換機油

汽車很少開？為何仍須定期更換機油
買了各種清潔家電全後悔 她改回「經典神器」：簡單才是真解放

買了各種清潔家電全後悔 她改回「經典神器」：簡單才是真解放
華人砸20萬做海外倉 被搜出400萬假貨 撇清沒門

華人砸20萬做海外倉 被搜出400萬假貨 撇清沒門
蔡琴出道47年付出慘烈代價 終身必須戴墨鏡生活

蔡琴出道47年付出慘烈代價 終身必須戴墨鏡生活
寧波大學開學典禮突暴雨 校長放下3000字講稿只說3句話

寧波大學開學典禮突暴雨 校長放下3000字講稿只說3句話