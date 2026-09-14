iPhone 18出了 i17價格竟「不降反漲」 2機型成最短命旗艦機
蘋果iPhone 18系列新機即將開賣，舊款iPhone 17系列不僅沒循往例降價，還逆勢漲價，最高大漲300美元，漲幅超過兩成，是蘋果史上頭一遭。
加上先前Macbook、iPad等已陸續漲價，蘋果全系列主力硬體產品全面上調售價，顯示這波科技通膨效應持續蔓延。
根據蘋果官網最新資訊，iPhone 17系列售價「不跌反漲」之餘，iPhone 17 Pro與iPhone 17 Pro Max同步停售，成為蘋果歷來「最短命旗艦機」，也透露蘋果新任執行長特納斯上任後，全面調整營運策略。
蘋果過往推出新iPhone之後，都會調降上一代iPhone價格來促銷。不過，蘋果今年策略大轉彎，將前一代iPhone 17系列舊機種價格明顯調升。
根據蘋果官網，標準版iPhone 17系列在各容量規格皆漲100美元；有「史上最薄iPhone」之譽的iPhone Air入門款同樣調升100美元，但最高階版1TB iPhone Air則大漲300美元，較去年上市價格調漲21%。
蘋果先前已先行調整MacBook、iPad、Apple TV等硬體產品售價，漲幅100美元至300美元不等，視容量不同而定，主要反映記憶體售價大幅上漲效應。
蘋果此次作法一反過去科技3C產品隨著時間延伸，產品單價降價的傳統。業界表示，蘋果過往在產品零組件採購上具備絕對優勢議價權，不過，在AI浪潮來襲下，雲端巨頭大舉採購AI伺服器造成零組件大缺貨，蘋果也不得不調整營運策略，透過漲價及調整產品生命周期，應對當前AI瘋狂基礎建設效應。
因為在iPhone 18系列即將開賣前，蘋果並未依慣例調降iPhone 17價格，反而將舊款多數機型上調，最高漲幅達300美元，創下前所未見的做法。 標準版iPhone 17各容量都漲100美元，iPhone Air入門款也漲100美元；其中1TB版本漲幅最大，較去年上市價大漲300美元，約增加21%。 報導指出，MacBook、iPad、Apple TV等也已陸續調漲，主因是記憶體與零組件成本上升，加上AI伺服器採購熱潮造成缺貨，迫使蘋果調整售價與產品生命周期。
精華 FAQ
因為在iPhone 18系列即將開賣前，蘋果並未依慣例調降iPhone 17價格，反而將舊款多數機型上調，最高漲幅達300美元，創下前所未見的做法。
標準版iPhone 17各容量都漲100美元，iPhone Air入門款也漲100美元；其中1TB版本漲幅最大，較去年上市價大漲300美元，約增加21%。
報導指出，MacBook、iPad、Apple TV等也已陸續調漲，主因是記憶體與零組件成本上升，加上AI伺服器採購熱潮造成缺貨，迫使蘋果調整售價與產品生命周期。
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