iPhone 18出了 i17價格竟「不降反漲」 2機型成最短命旗艦機

蘋果iPhone 17系列產品價格調整概況 資料來源：蘋果官網

蘋果iPhone 18系列新機即將開賣，舊款iPhone 17系列不僅沒循往例降價，還逆勢漲價，最高大漲300美元，漲幅超過兩成，是蘋果史上頭一遭。

加上先前Macbook、iPad等已陸續漲價，蘋果全系列主力硬體產品全面上調售價，顯示這波科技通膨效應持續蔓延。

根據蘋果官網最新資訊，iPhone 17系列售價「不跌反漲」之餘，iPhone 17 Pro與iPhone 17 Pro Max同步停售，成為蘋果歷來「最短命旗艦機」，也透露蘋果新任執行長特納斯 上任後，全面調整營運策略。

蘋果過往推出新iPhone之後，都會調降上一代iPhone價格來促銷。不過，蘋果今年策略大轉彎，將前一代iPhone 17系列舊機種價格明顯調升。

根據蘋果官網，標準版iPhone 17系列在各容量規格皆漲100美元；有「史上最薄iPhone」之譽的iPhone Air入門款同樣調升100美元，但最高階版1TB iPhone Air則大漲300美元，較去年上市價格調漲21%。

蘋果先前已先行調整MacBook、iPad、Apple TV等硬體產品售價，漲幅100美元至300美元不等，視容量不同而定，主要反映記憶體售價大幅上漲效應。

蘋果此次作法一反過去科技3C產品隨著時間延伸，產品單價降價的傳統。業界表示，蘋果過往在產品零組件採購上具備絕對優勢議價權，不過，在AI浪潮來襲下，雲端巨頭大舉採購AI伺服器造成零組件大缺貨，蘋果也不得不調整營運策略，透過漲價及調整產品生命周期，應對當前AI瘋狂基礎建設效應。