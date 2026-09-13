美股期貨開盤跳水 那指急跌逾1% AI巨頭齊喊放慢+Fed升息機率高漲

美股 三大期貨指數今天（14日）開盤後下跌、國際油價勁揚，投資人一方面重新評估AI發展速度的疑慮，另一方面則消化高於預期的美國通膨數據，因數據進一步強化市場對聯準會 （Fed）可能在周三升息的押注。

晚近7時左右，科技股為主的那斯達克100指數期貨下跌1.1%，逆轉上周五的漲勢。

史坦普500指數期貨跌0.5%，道瓊期貨指數跌0.3%。

Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）在上周六發表3,800字長文，再度呼籲AI產業必須放慢最先進AI模型的開發速度。他說，公司將增加更多防護措施，包括進行獨立第三方評估。OpenAI執行長奧特曼支持這項提議，他另表示，該公司今年不會上市，目前將專注於處理AI相關的安全疑慮。xAI執行長馬斯克（Elon Musk）則表示：「Dario（阿莫戴）是對的。」

沙烏地阿拉伯在遭到無人機攻擊後關閉一條重要輸油管線，加上原定舉行的伊朗與海灣國家會議遭到延後，布蘭特原油價格上漲2.8%，報每桶107.55美元。

美國公債殖利率 上周五上升，紐約交易時段2年期公債殖利率上升4個基點，10年期殖利率則進一步逼近關鍵的5%水準。

周一亞洲市場焦點將放在晶片與科技股，投資人將評估周末針對AI發展速度的警告，是否會轉化為企業支出放緩；與此同時，美國通膨居高不下，也提高利率「更高更久」的可能性。

雪梨AT Global Markets首席市場分析師特威德表示：「本周開局可能非常有意思，投資人將評估，一些最大型AI企業高層若大幅改變策略，究竟會對估值造成多大影響」。「我認為，亞洲一些供應這些大型AI企業的科技巨頭，可能會率先受到衝擊。」

美國通膨可能仍是市場眼前更直接的考驗。最新數據顯示，物價漲幅高於預期，進一步強化市場對聯準會可能在周三升息的預期。從聯準會開始，英國與日本央行將在接下來幾天陸續公布利率決策，這三項決策可能重塑年底前乃至更長時間的全球貨幣政策展望。

隨著油價再次明確站上每桶100美元，加上中東戰爭似乎再度升溫，對決策官員而言，目前全球物價壓力有望緩解的希望似乎十分渺茫。