Anthropic執行長籲模型發展減速 馬斯克、奧特曼承諾採取行動

億萬富豪馬斯克（右）與OpenAI執行長奧特曼（左）承諾採取行動因應人工智慧風險。（路透）

人工智慧（AI）遭濫用疑慮日增，Anthropic 執行長阿莫戴呼籲，各公司調整提升模型能力的速度，並提出一套三步驟架構，希望放慢發展腳步，爭取更多時間管理相關風險。英國天空新聞報導，億萬富豪馬斯克 與OpenAI執行長奧特曼 承諾採取行動。

馬斯克的SpaceXAI公司8月推出人工智慧模型Grok 4.6。馬斯克分享阿莫戴的社群媒體X貼文，並回應說，「阿莫戴是對的」。他也在另一篇貼文中說，他「長期以來一直在針對AI發出警訊」。馬斯克還建議，AI同業應互相審查對方的模型，但他並未承諾像Anthropic接受獨立評估。

奧特曼則說，他們也將承諾給予評估人員「員工級別的存取權限」。他在X寫道：「我同意阿莫戴的看法，我們需要放慢前沿AI發展腳步。這一直是OpenAI最近幾周討論的主要議題。承諾讓擁有員工級別存取權限的獨立評估人員參與是個好主意，我們也將這麼做。我們很快就會分享更多細節。」