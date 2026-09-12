甲骨文創辦人艾里森取消售股計畫 持股價值75億美元

甲骨文（Oracle）共同創辦人艾里森。(路透)

科技大廠甲骨文 （Oracle）今天表示，該公司創辦人艾里森（Larry Ellison）已取消出售5000萬股甲骨文股票的計畫。這批持股價值達75億美元。

路透社報導，甲骨文指出：「在該計畫下並未出售任何甲骨文股票，他也沒有其他出售其甲骨文持股的計畫。」

艾里森6月22日設立這項最多出售5000萬股甲骨文股票交易計畫，原本預計在10月24日完成，但在特定情況下可提前終止。這批股票當時市值約為87.5億美元，但甲骨文股價至今已下跌16%。艾里森目前持有公司約四成股份。

作為雲端科技公司，甲骨文正面臨來自投資人的壓力，主因為與OpenAI等客戶相關的大規模人工智慧（AI）投資，對公司資產負債表構成壓力。公司近期為了節省現金，展開大規模裁員行動，昨天並揭露與裁員相關的費用預估已達28億美元，較先前估計多出7億美元。

終止售股計畫，可能有助於緩解部分投資人疑慮。公布毛利率下滑後，甲骨文股價昨天下跌1.7%，投資人對其支出計畫的擔憂也隨之升高。

甲骨文今年2月表示，預計2026年將結合舉債與股票籌措450億至500億美元資金，用於擴建雲端基礎設施，以滿足包括超微（AMD）、Meta 、輝達（Nvidia）、OpenAI、TikTok及xAI等客戶的需求。