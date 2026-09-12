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美國柴油價格飆高 分析師：特斯拉電動卡車Semi商機大好

編譯湯淑君／綜合外電
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美國柴油價格飆到歷史新高，可能帶旺特斯拉全電動重型卡車「Semi」銷售。圖為20...
美國柴油價格飆到歷史新高，可能帶旺特斯拉全電動重型卡車「Semi」銷售。圖為2023年4月交付給百事公司的Semi。（美聯社）

美國柴油價格飆到歷史新高，可能觸動一波物價上漲，從日用品售價到通勤上班費用都將受影響。但摩根士丹利分析師預期，電動車大廠特斯拉Tesla）的機會來了。

MarketWatch報導，特斯拉全電動重型卡車「Semi」在2017年底發表，今年4月開始量產。執行長馬斯克並預告，特斯拉計劃在2027年以前，推出自動駕駛的特斯拉Semi。

摩根士丹利分析師裴寇克11日發布研究報告說，他早就認為，特斯拉有潛力改變自駕卡車的競爭態勢，照目前情勢看來，特斯拉將成為「新興競爭對手」。

特斯拉內華達廠預定9月24日正式啟用，已訂定目標將年產5萬部Semi。這款電動卡車已吸引貨運需求高的企業下訂，包括沃爾瑪（Walmart）、百事公司（PepsiCo）在內，瑞典自駕電動卡車新創公司Einride也打算部署500輛Semi。

自駕卡車運輸對貨運業可能是一大福音，在美國柴油價格高漲的此刻，發揮降低人力成本和減少燃料浪費的雙重效益。美國汽車協會（AAA）說，本周全美柴油均價已漲抵每加侖6美元的新高峰。

裴寇克估計，部署自駕卡車車隊，獲利可望是真人駕駛車隊的六至八倍。他估計，特斯拉對客戶銷售「全自動輔助駕駛」（FSD）軟體訂閱服務，按每月行駛里程數據推估，每部車每月可望賺進1.2萬至1.8萬美元。假設特斯拉拿下13.5%的市占率，那麼到2040年，這項軟體營收可能達到170億美元。

他預期，Semi可望變成特斯拉「一項被低估的盈餘成長驅動力」。他因此調高最樂觀情境下的特斯拉股票目標價，從820美元上調至840美元。基本（最可能）情境目標價維持在400美元。特斯拉股價11日收漲0.5%，報365.44美元。

不過，摩根士丹利另一位分析師山克說，用自駕卡車運貨雖比以往更可能實現，但目前仍止於「承諾」階段，要到2027年商業生產大量提高後才見真章，目前上路的基本上只是原型車。

精華 FAQ

  • 因為高柴油價會增加貨運成本，企業更有誘因改用電動與自駕卡車來節省燃料及人力支出，特斯拉Semi因此更具吸引力。

  • 分析師估計，自駕卡車車隊獲利可達真人駕駛車隊的6到8倍；若FSD訂閱擴張，單車每月可賺1.2萬至1.8萬美元。

  • Semi已在4月開始量產，內華達廠預定9月24日啟用，目標年產5萬部；沃爾瑪、百事及Einride等已表達或安排訂單。

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