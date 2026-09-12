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光影與空椅 紐約向9/11遇難者遙寄哀思

9/11改變盧特尼克…重視結果、時間 緊盯台日韓履行投資承諾

編譯黃淑玲／綜合外電
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美國商務部長盧特尼克11日參加9/11紀念活動時，感傷拭淚。 （美聯社）
美國商務部長盧特尼克11日參加9/11紀念活動時，感傷拭淚。 （美聯社）

美國商務部長盧特尼克在25年前9/11恐怖攻擊時，失去了自己的兄弟，以及他當時所領導的金融公司Cantor Fitzgerald的658名員工。他告訴POLITICO，因為9/11，他變得同時重視結果以及達成需要多久時間。在川普總統剩下約兩年的任期裡，盧特尼克強調他的工作重點之一，是要讓美國與台灣、日本南韓談成協議交出成果，並再特別點出透過台灣將晶片製造帶回美國。

盧特尼克說，美國與台、日、韓談出非常棒的交易，「現在我必須去執行這些大型交易，並為美國人民交出成果」。以台灣為例，「我們將努力把美國本身的晶片使用量提高到50%在國內製造」，其中透過台灣取得40%的晶片美國製造，另外再加上英特爾（Intel）的10%，「這會是一個非常了不起的目標與任務」。

他也提到日本的5,500億美元，以及南韓的3,500億美元投資承諾。日韓承諾的投資，主要投入美國造船和電力領域。盧特尼克表示，「美國將至少新增100 GW的電力，發展核能，重啟核能產業，建立並啟動美國的核能供應鏈」。他亦聚焦能源管線建設、開採礦山、興建鐵路等。希望逐一找出美國所有的瓶頸，並解決這些瓶頸。

盧特尼克回顧當年公司幾近全毀，要立即扛下照顧658名罹難員工的家屬的責任，重建工作非常急迫，從根本上改變了自己處理交易的方式。他說：「9/11之前，我只在乎結果。9/11之後，我在乎結果，以及究竟要花多久時間才會有結果。」

今年紀念9/11，盧特尼克前一天周四會先和前公司罹難員工的家屬聚會，一起懷念逝去的親人。9/11當天到9/11紀念場址出席紀念活動，接著參加前公司舉辦的慈善日，捐款幫助慈善機構。晚間和家人一起吃晚餐，度過影響他行事風格的這個特別日子。

精華 FAQ

  • 他說自己在9/11前只在乎結果，但在失去兄弟與大量員工後，開始同時重視成果與完成所需時間，做事更強調急迫性與執行效率。

  • 他希望把與台灣、日本、南韓談成的大型協議真正落地，特別是促成晶片、造船與電力等產業回流美國，為美國人民交出具體成果。

  • 盧特尼克提到，日本承諾5,500億美元、南韓承諾3,500億美元，資金主要將投入美國造船與電力領域，並支援核能、供應鏈與基礎建設。

南韓 日本 川普 911事件

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