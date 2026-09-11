輝達擬砸100億元挺Anthropic IPO 1千億元籌資額史上最高

Anthropic正籌備可能改寫史上紀錄的IPO，尋求募資最高1,000億美元、估值上看2兆美元。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： Anthropic正籌備可能創紀錄的IPO，擬募資最高1,000億美元，並邀輝達以最高100億美元成為基石投資人，估值上看2兆美元。

Anthropic 正籌備可能改寫史上紀錄的IPO，尋求募資最高1,000億美元、估值上看2兆美元，並洽談由輝達 （NVIDIA）擔任基石投資人，輝達考慮砸下最高100億美元認購。這樁交易不只可能超越SpaceX 成為史上最大IPO，也將讓全球最大AI晶片商和主要客戶Anthropic的關係更為緊密。

路透引述兩名知情人士報導，Anthropic正洽談讓輝達成為這樁IPO的基石投資人，其中一人透露，輝達考慮投資最高100億美元。目前相關計畫仍在討論，內容可能改變。Anthropic不予置評，輝達也未立即回應。

基石投資人通常會在IPO正式向市場推銷前，承諾認購一定數量的股票，等於先對這樁IPO投下信任票。對Anthropic這種募資規模空前龐大的IPO而言，若能獲得財力雄厚的輝達率先進場，也有助提振其他投資人的信心。這樁IPO也將成為市場能否接受頂尖AI公司的天價估值和龐大資金需求的一大考驗。

Anthropic和輝達原本就關係密切。Anthropic目前的AI運算主要靠輝達圖形處理器（GPU）支撐，輝達去年11月也曾宣布，將在雙方更廣泛的合作架構下投資Anthropic最高100億美元；Anthropic則承諾採購300億美元、採用輝達晶片的微軟Azure運算容量。

不過，Anthropic也在積極分散晶片來源。亞馬遜和Google既是Anthropic股東，也是主要算力供應商。Anthropic今年4月承諾未來十年在亞馬遜AWS投入逾1,000億美元，並使用超過100萬顆Trainium2晶片；也和Google、博通達成協議，增加數百萬瓩（GW）的TPU運算容量。隨著Claude需求暴增、可用算力日益吃緊，Anthropic還成立內部團隊，著手設計為Claude量身打造的客製化晶片，希望進一步掌握硬體成本。

Anthropic估值也一路狂飆。這家成立僅五年的公司5月才募得650億美元，估值已達9,650億美元；如今IPO目標估值已上看2兆美元。截至7月底的年化營收已突破650億美元，遠高於2025年底約90億美元，並預估2028年營收可達1,900億至2,000億美元。

Anthropic預料在11月美國期中選舉前完成掛牌，並希望至少追平或超越SpaceX今年6月創下的IPO紀錄。美國IPO市場今年原本就異常火熱，根據Dealogic資料，不含特殊目的收購公司（SPAC），截至8月底募資總額已達創紀錄的1,370億美元。