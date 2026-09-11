我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

女神卡卡喜迎第一個孩子 與未婚夫波蘭斯基升格父母

好市多鑄鐵鍋四件組69.99美元 可煎可燉還能堆疊

輝達擬砸100億元挺Anthropic IPO 1千億元籌資額史上最高

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
Anthropic正籌備可能改寫史上紀錄的IPO，尋求募資最高1,000億美元、...
Anthropic正籌備可能改寫史上紀錄的IPO，尋求募資最高1,000億美元、估值上看2兆美元。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

Anthropic正籌備可能創紀錄的IPO，擬募資最高1,000億美元，並邀輝達以最高100億美元成為基石投資人，估值上看2兆美元。

Anthropic正籌備可能改寫史上紀錄的IPO，尋求募資最高1,000億美元、估值上看2兆美元，並洽談由輝達（NVIDIA）擔任基石投資人，輝達考慮砸下最高100億美元認購。這樁交易不只可能超越SpaceX成為史上最大IPO，也將讓全球最大AI晶片商和主要客戶Anthropic的關係更為緊密。

路透引述兩名知情人士報導，Anthropic正洽談讓輝達成為這樁IPO的基石投資人，其中一人透露，輝達考慮投資最高100億美元。目前相關計畫仍在討論，內容可能改變。Anthropic不予置評，輝達也未立即回應。

基石投資人通常會在IPO正式向市場推銷前，承諾認購一定數量的股票，等於先對這樁IPO投下信任票。對Anthropic這種募資規模空前龐大的IPO而言，若能獲得財力雄厚的輝達率先進場，也有助提振其他投資人的信心。這樁IPO也將成為市場能否接受頂尖AI公司的天價估值和龐大資金需求的一大考驗。

Anthropic和輝達原本就關係密切。Anthropic目前的AI運算主要靠輝達圖形處理器（GPU）支撐，輝達去年11月也曾宣布，將在雙方更廣泛的合作架構下投資Anthropic最高100億美元；Anthropic則承諾採購300億美元、採用輝達晶片的微軟Azure運算容量。

不過，Anthropic也在積極分散晶片來源。亞馬遜和Google既是Anthropic股東，也是主要算力供應商。Anthropic今年4月承諾未來十年在亞馬遜AWS投入逾1,000億美元，並使用超過100萬顆Trainium2晶片；也和Google、博通達成協議，增加數百萬瓩（GW）的TPU運算容量。隨著Claude需求暴增、可用算力日益吃緊，Anthropic還成立內部團隊，著手設計為Claude量身打造的客製化晶片，希望進一步掌握硬體成本。

Anthropic估值也一路狂飆。這家成立僅五年的公司5月才募得650億美元，估值已達9,650億美元；如今IPO目標估值已上看2兆美元。截至7月底的年化營收已突破650億美元，遠高於2025年底約90億美元，並預估2028年營收可達1,900億至2,000億美元。

Anthropic預料在11月美國期中選舉前完成掛牌，並希望至少追平或超越SpaceX今年6月創下的IPO紀錄。美國IPO市場今年原本就異常火熱，根據Dealogic資料，不含特殊目的收購公司（SPAC），截至8月底募資總額已達創紀錄的1,370億美元。

精華 FAQ

  • Anthropic正尋求募資最高1,000億美元，目標估值上看2兆美元，規模不僅遠超一般科技公司上市案，也可能改寫全球IPO紀錄，成為市場對AI天價估值的一次重大考驗。

  • 輝達正被洽談成為Anthropic IPO的基石投資人，考慮最高投資100億美元。基石投資通常會先承諾認購股份，等於替IPO背書，也有助提升其他投資人信心。

  • Anthropic目前主要仰賴輝達GPU，也已與亞馬遜、Google、博通等合作擴充算力，並投入自研晶片，以分散供應風險並因應Claude需求快速成長。

輝達 Anthropic SpaceX

上一則

中東戰火陰霾不散 油價自4個月高點拉回

下一則

幾十年幾乎不賣股 艾里森突然要套現75億元 甲骨文正為AI大燒錢

延伸閱讀

Anthropic拚期中選舉前掛牌 華爾街搶食2兆美元估值IPO大餅

Anthropic拚期中選舉前掛牌 華爾街搶食2兆美元估值IPO大餅
Anthropic搶布局 鎖定未來十年的算力

Anthropic搶布局 鎖定未來十年的算力
AI持股上季帳面賺逾1600億美元 科技巨人獲利有膨風之嫌

AI持股上季帳面賺逾1600億美元 科技巨人獲利有膨風之嫌
搶先OpenAI一步？Anthropic傳9月初公布IPO說明書、下月底上市

搶先OpenAI一步？Anthropic傳9月初公布IPO說明書、下月底上市

熱門新聞

美銀（BofA）股票策略師團隊表示，民主黨在11月期中選舉橫掃國會參、眾兩院的可能性已升高，意味市場將傾向規避風險，導致美股和美元下跌，美債漲到年底。（美聯社）

美銀：民主黨11月若大勝 將導致美債漲到年底

2026-09-05 07:10
運輸部長達菲致函福特汽車，批評其和中國汽車企業的業務往來。示意圖，圖為福特汽車西班牙工廠。(新華社)

福特汽車使用中國技術 達菲批「無法接受」

2026-09-08 22:16
運動品牌耐吉(Nike)登上「史坦普100指數」(S&P 100 index)大約18年，但從21日起將遭剔除。(路透)

市值5年縮水78% NIKE將遭史坦普100指數剔除

2026-09-10 09:02
iPhone Duo展開後配備7.6吋內螢幕，創下iPhone歷來最大螢幕紀錄。美聯社

蘋果折疊機iPhone Duo登場 7.6吋售價$1999起

2026-09-09 15:45
摩根士丹利策略師團隊表示，美國半導體股或許還有一波末升段漲勢可期。(路透)

半導體股6月已觸頂？大摩：末升段可期 類似去年銀價

2026-09-08 14:27
美國勞工部公布8月生產者物價指數（PPI）月增0.4%，符合外界預期。（歐新社）

美國8月PPI符合預期 美股期指挫低

2026-09-10 10:07

超人氣

更多 >
坐擁153萬不敢退休 58歲加州男算完帳想搬走

坐擁153萬不敢退休 58歲加州男算完帳想搬走
昔日影帝如今直播帶貨… 賈乃亮認「8年無戲可拍」 嘆仍想回到片場

昔日影帝如今直播帶貨… 賈乃亮認「8年無戲可拍」 嘆仍想回到片場
短期回不去 重要後勤樞紐巴林基地受損 美代理海軍部長：伊朗炸得一塌糊塗

短期回不去 重要後勤樞紐巴林基地受損 美代理海軍部長：伊朗炸得一塌糊塗
肖戰赴台旅遊被警扣留？台中女粉絲付款16萬救人

肖戰赴台旅遊被警扣留？台中女粉絲付款16萬救人
國務院對中國發2級旅遊警示：華裔美籍等5類公民恐被拘留

國務院對中國發2級旅遊警示：華裔美籍等5類公民恐被拘留