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美債殖利率走升 恐是「AI泡沫」破滅的警訊

編譯葉亭均／綜合報導
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全球華爾街頂尖專家正緊盯一個數字：5%。被視為「全球資產定價之錨」的美國10年期公債殖利率就快要突破這一關卡，這不僅是市場極具指標性的心理與財務警戒線，更有專家警告，這可能成為AI泡沫破裂的重要訊號。以下剖析債市、股市、房市、信用市場面臨的「美債殖利率衝擊」。

公債遭到拋售，推升殖利率，直接拉高各界資金成本。Andromeda資本投資長蓋洛形容局勢如「撞上冰山的鐵達尼號」，並警告若雲端巨頭尚未創造足夠營收，流動性便隨信貸緊縮，信貸市場將爆危機。

美國長天期公債拋售將更嚴重。粗略而言，一檔存續期間約8年的10年期美債，在殖利率上升10個基點時，價格約下跌0.8%，這尚未計入票息收入及殖利率曲線變化的影響。持有20年期及30年期債券的基金，對利率變化敏感度更高。

5%的高無風險報酬削弱股票吸引力。高殖利率會提高股票「折現率」，削弱未來獲利的當前價值。其中，高估值科技股因股價高度仰賴對多年後現金流的期望，對折現率變化最敏感，在投資人轉向安全資產趨勢下，面臨極大的估值修正壓力。

債券殖利率影響市場借貸成本，其中也包括美國房貸利率。美國房貸放款機構房地美最新公布調查顯示，截至9月3日當周，30年期固定房貸平均利率為6.71%，高於前一周的6.66%。

精華 FAQ

  • 因為10年期美債被視為全球資產定價之錨，接近5%代表無風險報酬升高，可能重塑股票、債券與信用市場的估值與資金流向，成為重要警戒線。

  • 殖利率上升會提高折現率，讓未來獲利的現值下降；高估值科技股特別依賴多年後現金流預期，因此在資金轉向安全資產時，估值修正壓力最大。

  • 公債殖利率上升會墊高各類市場利率，連帶推升房貸成本；文中指出30年期固定房貸平均利率已升至6.71%，顯示借貸負擔正在增加。

殖利率 華爾街

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