OpenAI：安全風險升高 希望同業一起放緩尖端技術開發

彭博資訊引述知情人士報導，OpenAI 考慮放緩尖端人工智慧 （AI）技術的開發步調，執行長奧特曼希望其他AI公司也這麼做。

多名知悉此事的消息來源透露，奧特曼在本周全體員工列席的會議上表示，OpenAI可能與其他AI實驗室一起減緩AI研發腳步，但其他一些公司或許不同意。

近幾周來，頂尖AI公司員工紛公開尖端AI系統的風險升高，引起公司內部不安。OpenAI與勁敵Anthropic 都已遞交機密文件申請上市。

OpenAI首席科學家帕霍基最近撰文，對AI可能造成的危險示警。他認為AI公司「有必要協調放慢開發速度」，並希望「在建立共同安全標準前，普遍自願放緩」。

基於安全顧慮，OpenAI最近已減緩部分模型開發，並暫停某些AI訓練。奧特曼7月說，已和白宮官員提及「必須」放緩AI開發步調。

AI研究員寇克森本周辭職，並指控前雇主Anthropic和OpenAI快馬加鞭研發超級人工智慧將「賭上我們的性命」，還在社群媒體貼文說，打造AI的人士相信，AI可能在2020年代結束前「把我們全殺光」。這些評論在網路上瘋傳，吸引逾1.5億人次點閱。