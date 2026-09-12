美光祭出史上最高獎酬 全球6萬人受惠

美光科技11日宣布，將針對全球逾6萬名員工發放2026會計年度獎酬，總體獎酬規模創下公司歷史新高。（路透）

記憶體市況火熱，同樣也反映在員工薪酬上，記憶體大廠美光（Micron）11日宣布發放公司史上最高規模的2026會計年度（FY26）獎酬，全球逾6萬名員工受惠。美光股價11日下跌0.22元。

美光此次獎酬涵蓋現金、年度績效獎金及股票，除了百萬元獎金吸睛，也持續推動全員持股。

美光表示，FY26獎酬規模創公司最高水準，肯定員工今年對營運成果的貢獻，落實讓員工共享成長果實的長期承諾。股票獎酬是美光薪酬制度另一大重點，美光強調，透過年度配股，不同職務、符合資格員工持有美光股份。

台灣是美光全球生產與技術布局的重要據點，目前在台員工約1.5萬人，累計投資金額超過1.6兆元台幣。台灣地區於2025年8月29日前到職的員工，每人獲得100萬元台幣感謝現金獎金。FY26期間新進員工則依實際在職期間按比例發放。

年度績效獎金方面，美光台灣員工最高可領取基本目標的五倍，另有額外股票獎酬，以台灣產線員工而言，加計相關獎酬後，整體薪酬約當35至68個月薪資，反映此次獎勵規模。

美光揭露台灣員工薪酬水準，FY26現金薪酬將從170萬元台幣起跳，以初階工程師為例，平均現金薪酬約290萬元台幣，若再納入以授予價值計算的股票獎酬，平均整體薪酬可達340萬元台幣，現金與股權獎勵同步到位。

目前台灣員工集體持有的美光股票，依現值估算總市值已超過1000億元台幣。美光這次拿出史上最高分紅，能否化解台灣罷工危機，尚待觀察。