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黃仁勳駁Nvidia循環交易疑慮 稱「資安」將是AI下一個大市場

編譯季晶晶劉忠勇／綜合報導
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輝達執行長黃仁勳表示，資安很可能成為AI下一個重大應用領域。（路透）
輝達執行長黃仁勳表示，資安很可能成為AI下一個重大應用領域。（路透）

Nvidia（輝達，又名英偉達）執行長黃仁勳10日出席高盛在舊金山舉行的科技大會表示，隨著人工智慧（AI）科技持續進步，「資安很可能成為AI下一個重大應用領域」。他也駁斥外界對輝達循環交易的疑慮，強調他在動用公司資金之前，需要先看到「十拿九穩的機會」。

「循環交易」是指輝達投資或協助融資AI業者，而這些業者取得資金後，又大量採購輝達晶片，形成「輝達出錢、客戶買輝達產品、資金再流回輝達」的循環。

黃仁勳表示，AI模型讓程式編碼自動化，企業將日益使用AI尋找軟體弱點，及捍衛網路攻擊。他認為AI將讓資安成為科技業的重大商機，因為資安就是編寫程式碼的自然延伸。同時，黃仁勳駁斥循環交易疑慮，「這不是循環交易，因為我們只投入一點錢，卻有很多錢回流。大家開始意識到，我投資的地方通常都不是糟糕的投資標的。因為我是一個掌握充分資訊的投資人。我不冒風險」。

黃仁勳表示，在動用公司資金之前，他需要看到「十拿九穩的機會」，投資標的必須已有客戶在排隊等候。「我看了一下財務報表，我們投入1元，拿回100元的回報，這算是循環融資嗎？如果這也算，那我們就多做一些」。

另據紐約時報報導，美國司法部正調查輝達去年和AI晶片新創公司Groq達成的技術授權和人才延攬協議，是否刻意避開併購案通常面臨的反壟斷審查。

Groq當時把這項交易稱為「非獨家授權協議」，讓輝達取得Groq專為AI推論設計的晶片技術，Groq執行長羅斯（Jonathan Ross）和營運長馬德拉（Sunny Madra）也隨後加入輝達。這類安排近年在AI業界日益普遍，但不像傳統併購案會自動觸發政府審查。

紐時引述知情人士報告，美國司法部去年12月交易公布後不久便展開調查，並已正式要求輝達提供相關資料。報導說，目前尚未認定輝達違法。

精華 FAQ

  • 他在高盛科技大會上表示，隨著AI持續進步，資安很可能成為下一個重大應用領域，因為企業會用AI找軟體漏洞並防禦網路攻擊。

  • 所謂循環交易，是指輝達投資或協助AI業者融資後，這些業者再拿資金大量購買輝達晶片，形成資金與採購彼此回流的循環。

  • 紐時指出，司法部調查輝達去年與Groq的技術授權及人才延攬協議，是否刻意避開併購案通常面臨的反壟斷審查，目前尚未認定違法。

黃仁勳 NVIDIA 輝達

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