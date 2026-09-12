甲骨文財報優於預期 上季淨利成長60%、拿下逾300億元AI合約

甲骨文上季獲利與營收都高於預期、雲端運算業務強勁成長。（路透）

甲骨文 財報報喜，在手合約高於法人預期。甲骨文10日公布，在截至8月底的年度第1季（上季）淨利年比成長約60%至46.8億美元，經調整後每股純益（EPS）1.92美元，營收年增近30%至193億美元，都優於市場預期。

甲骨文雲端運算業務強勁成長，現金消耗低於預期，並且調高全年財測。大舉押注AI資料中心開始獲得回報的期待，同時不致過度衝擊資產負債表，11日早盤股價上漲2%，但開高走低，尾盤收跌1.74%。

上季雲端營收暴增62%至116.1億美元，備受關注的雲端基礎設施業務營收更激增121%至74億美元，全都超乎預期。甲骨文預期，本季營收將年比成長30%至34%，約符合市場預測，同時上調全年營收預估到「至少900億美元」，全年EPS目標也調高到8.1美元。

令華爾街驚豔的是，甲骨文上季新增簽訂超過300億美元AI雲端合約，使已簽約、但還沒轉化為營收的剩餘履約義務（RPO）金額季增4%至6640億美元，高於華爾街預估，顯示客戶對期AI雲端訓練與推論服務的需求，成長快於甲骨文能滿足的速度。甲骨文預期，目前未消化訂單中，約半數將在未來36個月內轉化為營收。

此外，彭博資訊引述知情人報導，微軟（Microsoft）計畫在2032年前擴增全球資料中心容量兩倍以上，從目前的約12GW（百萬瓩）提高至逾38GW，涵蓋微軟自有及租賃設施，但不包括向CoreWeave等新型雲端業者租用的運算資源，以解決運算能力不足，客戶轉向甲骨文等競爭對手的問題。

微軟發言人拒絕評論資料中心建設計畫的細節。微軟去年度資本支出已達到1450億美元，分析師預期支出未來幾年將繼續成長。微軟目前面臨最大阻礙為運算資源供不應求，去年初暫緩開發部分資料中心後，迫使美國與歐洲多個重要據點限制新增雲端訂閱，影響服務穩定性，還使部分客戶轉向競爭對手甲骨文等業者。