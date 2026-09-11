美光才發史上最高獎酬 這家新創獲英特爾支持 稱可解決記憶體供應瓶頸

美光股價10日收跌4.9%，部分原因被認為與新創公司Kepler Computing聲稱能解決記憶體供應問題有關。 （路透）

英特爾 支持的新創公司Kepler Computing先前一直避免受到大眾關注，但該公司9日卻發布了一項引人注目的聲明，聲稱可解決困擾科技業的記憶體供應瓶頸問題。

巴隆周刊報導，Kepler不僅認為其記憶體晶片能優於現有的高頻寬記憶體（HBM），還認為其能利用現有的半導體製造設備生產這些晶片，無需向艾司摩爾（ASML）購買昂貴的微影設備。

該公司仰賴能在極低電壓下讀寫資料的鐵電材料，以及3D堆疊技術，來在固定面積內安裝更多晶片，並透過將記憶體更靠近處理器，來在更低的能源成本下實現更高頻寬。

這距離商業化應用還有一段路要走。該公司計劃今年稍晚才要交付首批HBM晶片樣品，並明年先在新加坡擴大產能，2028年才要在美國生產。過去許多創新的記憶體技術都歷經失敗，像是英特爾的Optane。

不過，Kepler擁有龐大的資金支援。該公司已從英特爾、格芯和超微等投資人身上籌得4.68億美元。美國商務部7月也承諾將提供2.45億美元資金，以支持其研發。

記憶體大廠美光10日收跌4.9%。其他可能導致下跌的因素也包括殖利率上升和對美國聯準會（Fed）升息的預期。雖然美光本身股價波動性就大，過去12個月已翻漲逾六倍，但Kepler的宣布提醒世人，記憶體市場不會永遠保持穩定。