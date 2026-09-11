銅價創高後重挫逾5% 川普關稅若踩煞車恐再崩15%
美國政府擔心推高通膨，遲遲未決定是否對精煉銅加徵關稅。隨著11月期中選舉逼近，川普政府重視物價負擔，關稅可能生變的消息引爆多頭獲利了結。倫敦銅價周四由歷史高點急跌逾3%，紐約銅價一度重挫逾5%。
法國外貿銀行（Natixis）分析師Bernard Dahdah警告，目前銅價漲勢主要由美國進口套利及短線資金推動，而非終端需求；如果美國最終不對精煉銅課稅，銅價長期可能大跌10%至15%。
路透引述兩名知情人士報導，美國官員正在權衡關稅的利弊。加徵關稅可鼓勵美國擴大採礦、冶煉及精煉，但也會增加電氣設備、汽車、營建和其他製造業的成本。
白宮官員證實，商務部已在6月30日期限前向美國總統川普提交最新報告，但政府尚未作出最終決定，仍在評估各種方案，推動銅及其他關鍵製造業回流美國。
這顯示關稅並非定局，市場此前普遍預期，美國可能將現有關稅擴大至精煉銅。消息傳出後，倫敦銅價跌3.6%至每公噸14,233.50美元，稍早才創下14,875美元歷史新高。紐約銅價盤中一度重挫5.3%，創3月以來最大盤中跌幅。
礦業股也遭到拋售，自由港麥克莫蘭（Freeport-McMoRan）一度重挫7%，力拓（Rio Tinto）與必和必拓（BHP）分別下跌2.7%和4.7%。
美國每年約一半銅需求仰賴進口，境內僅有兩座仍在運作的銅冶煉廠，分別由自由港麥克莫蘭和力拓擁有。
川普去年2月提出銅關稅構想後，交易商為避開潛在關稅，已將數十萬噸銅運往美國囤貨，使美國形成全球規模最大的銅庫存之一，卻造成其他市場供應吃緊。
麥格理集團大宗商品策略師Alice Fox估計，美國目前囤銅約140萬噸，其中約一半為可追蹤庫存。這些庫存並非政府所有，如果美國明確排除加徵關稅，導致紐約銅價崩跌、套利方向逆轉，這批銅仍可能流出美國。
主因是美國是否加徵精煉銅關稅仍不明朗，市場原先押注的政策利多降溫，促使多頭在高檔獲利了結，帶動倫敦與紐約銅價同步下挫。 Natixis分析師指出，近期漲勢主要靠美國進口套利與短線資金推動，並非終端需求強勁；若美國最後不課稅，長期銅價恐再跌10%至15%。 課稅可刺激美國擴大採礦、冶煉與精煉投資，但也會墊高電氣設備、汽車、營建等製造成本，白宮目前正權衡產業回流與通膨壓力。
精華 FAQ
主因是美國是否加徵精煉銅關稅仍不明朗，市場原先押注的政策利多降溫，促使多頭在高檔獲利了結，帶動倫敦與紐約銅價同步下挫。
Natixis分析師指出，近期漲勢主要靠美國進口套利與短線資金推動，並非終端需求強勁；若美國最後不課稅，長期銅價恐再跌10%至15%。
課稅可刺激美國擴大採礦、冶煉與精煉投資，但也會墊高電氣設備、汽車、營建等製造成本，白宮目前正權衡產業回流與通膨壓力。
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