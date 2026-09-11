財部購債規模不如預期 美長債殖利率升 分析師：像養了隻怪獸

德意志銀行策略師形容，美國財政部像是「創造了一隻必須不斷餵養的怪獸」，若不持續擴大回購，可能引發長債賣壓。圖為美國財政部長貝森特。(路透)

美國財政部 9日宣布，10日將買回60億美元的10-20年期公債，是原訂20億美元的三倍，但市場原先期待貝森特 的干預規模會更大，因此長天期公債殖利率 不降反升，顯示如此擴大回購規模未讓市場感受到財政部要扭轉市場趨勢的決心。

美國10年期公債殖利率10日升至4.92%，創近三年來最高；美國30年期殖利率從5.26%升至5.35%，上次攀抵這個水準要回溯自2007年。2年期公債殖利率升抵4.51%，為2024年以來首次突破4.5%。

同日，美國財政部標售390億美元10年期公債，得標殖利率4.834%，創2007年來同天期債券標售的最高紀錄。30年期殖利率也升至5.285%，逼近上月創下的逾20年高點。

德意志銀行策略師曾格（Steven Zeng）指出，60億美元不足以帶來投資人期待的震撼彈效果。他形容，財政部現在像是「創造了一隻必須不斷餵養的怪獸」，未來若不持續擴大回購規模，反而可能引發長債賣壓，進一步推升殖利率。

貝森特則說，他認為公債殖利率並未反映潛在的基本面，他不認為自己能夠改變美國公債的均衡價格，他的職責是「給市場降溫」，並確保市場參與者明白，走勢未必是「單邊行情」。

另有分析師指出，美國財政部兩路出手反而可能威脅美股，擴大長期公債回購，仍壓不住殖利率，加上美日聯手干預匯市則帶動日圓升值，恐怕將迫使投資人平倉日圓套利交易；當兩股壓力同時升高，可能危及延續近四年的美股多頭行情。

殖利率上升不僅提高政府與企業借款成本，也讓美債相較股票更具吸引力。大量舉債興建AI資料中心的雲端服務巨擘，尤其可能面臨融資成本升高的壓力。部分投資人原本借入低息日圓，再將資金投入美國科技股等高風險資產；如今日圓走強，可能迫使他們平倉撤資。

GammaRoad Capital Partners投資長瑞茲托表示，日圓升值與美債殖利率攀升形成的雙重壓力，是當前美股多頭市場面臨的最大風險。