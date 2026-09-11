在宇宙也能生產晶片？ 新創Besxar「晶圓船」測試報捷

太空新創公司Besxar的晶圓船。（擷自公司官網）

太空新創公司Besxar成功使用SpaceX火箭 ，測試自家的半導體製造設備，朝在宇宙生產晶片邁出第一步。

Besxar本月9日宣布，7月使用SpaceX的獵鷹9號火箭（Falcon 9），成功運送兩個「晶圓船」（fabship）往返太空；晶圓船外型如小圓罐。這是該公司的首次試驗，共將進行12次，要用獵鷹9號來測試，準備送上太空的晶片生產設備。

Besxar創辦人斐樂沛辛（Ashley Pilipiszyn）曾在OpenAI工作，她想在太空的真空環境打造先進半導體的關鍵前驅物等。

地球晶圓廠成本高得令人咋舌，是因須打造高壓無塵室，避免微塵和汙染物等損壞晶片。斐樂沛辛說，太空的真空可免費使用，距離地球約100公里的太空超高真空，能協助生產高品質、低成本的基板與前驅物原料，可把這些原料運回地球販售，無須一開始就在太空建造工廠。

斐樂沛辛指出：「地球生產（晶片）來到極限，AI資料中心把算力與冷卻能力推到極限，矽晶圓也接近物理極限，晶圓製造廠無法達到下一代晶圓材料所需的真空程度與良率。」

試驗飛行的主要目標，要看晶圓樣本能否承受太空飛行、安全無恙返航；同時也想知道小圓罐，能否保護矽晶圓免於汙染。斐樂沛辛強調，要先確認重回地球的晶圓，沒有破裂或損傷，才能增加太空生產的步驟。結果相當不錯，她說，相較於地球生產的晶圓，送回來的樣品更乾淨，懸浮微粒更少。

斐樂沛辛預期，今年底前可望展開第二度試飛，接下來的試驗，可能會測試沉積和驗證基板品質。Besxar會與其他新創合作，擴大宇宙半導體供應鏈。下一代設備可能需要極高純度的原料，地球工廠難以生產，他們要鎖定原料市場，供應給AI基礎建設、先進電子用品等。太空新創公司Besxar的晶圓船。