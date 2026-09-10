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氣候與電力優勢…Google看中芬蘭 砸151億美元推AI基建

編譯陳律安／綜合報導
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Alphabet公司旗下的Google，看中芬蘭寒冷氣候與無碳電力優勢，規畫在當地投入至少130億歐元（151億美元），大舉推動人工智慧（AI）基礎建設，成為該公司迄今在歐洲最大的單筆投資。

彭博資訊報導，Google 9日聲明說，這項為期兩年的芬蘭投資計畫，將包括建設至少三座資料中心，及擴建在東南方城市哈米納既存的資料中心；此舉屬於芬蘭大舉擴建算力計畫的一環。芬蘭規畫中或執行中的相關計畫總值估計已達430億歐元，Google這筆投資將進一步擴大其規模。

Google看中芬蘭較寒冷的天氣，可減輕資料中心的冷卻需求，也可以捕捉其產生的熱能，為家戶供暖。此外，芬蘭96%的電力，來自核能與再生能源等無碳供電來源；當地許多資料中心採用封閉式循環系統，也能減少水資源浪費。

Google的投資承諾，對芬蘭總統史塔布而言是一大勝利。這位歐洲領袖與美國總統川普建立了出人意料的交情。這項計畫預計在初期建設階段，為芬蘭經濟貢獻數十億美元，並支撐逾3.7萬個就業機會。Google表示，設施投入運作後，預料將創造7000個工作。

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