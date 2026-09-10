Meta AI助理Muse強攻個人化 購物到安排約會全包了
社群媒體巨擘Meta推出一款全新個人化AI代理Muse（謬思），能為使用者辦理各種任務，從訂購日常用品到規畫浪漫約會幾乎無所不包，進一步推動該公司執行長查克柏格對未來的構想，即未來人人都將擁有一名專屬、個人化的AI助理。
這項AI代理產品8日向美國成年人免費推出，也提供月費20美元和100美元的付費方案，將整合進Meta旗下WhatsApp、Instagram和Facebook等平台，也可連接電子郵件、智慧健身單車等工具，可協助在線上購物、安排網球課等預約事項，甚至替學生填寫校外教學的家長同意書。
Meta希望憑藉旗下社群平台的用戶活動資料，以及將AI個人助理直接交到30億名活躍用戶手中的能力，與OpenAI和Anthropic兩大AI強敵一較高下。
查克柏格一直強調，企業用AI代理與針對消費者的個人AI代理是兩種截然不同的市場，而後者才是Meta的最大機會。
他上月發表一篇長達6500字的宣言，表明「每個人都將擁有一個能力非凡的個人代理，它了解你、了解你的目標，以及你所關心的一切。」
Meta首席AI長汪滔受訪時表示：「這項產品設計原則之一，是讓日常使用者能夠非常容易上手，且操作簡單。」他並保證「我們打造出一種極度安全的架構。」Muse會記錄自己已完成以及接下來計畫執行的事項，不會將資料分享給Meta的廣告系統，而且對於如何取得與處理資訊也非常謹慎。
汪滔補充說：「Muse執行任何敏感或重要的事情之前，都會不斷向你確認」，包括在自行下訂單採購前會再度確認。
然而，根據路透取得的內部訊息，光是本周，參與測試這項工具的Meta員工對此新產品的表現評價褒貶不一。
一名員工分享說，Muse在協助安排印尼三周蜜月旅行時非常好用，但也有其他人指出嚴重安全漏洞，例如代理人繞過安全限制，在被要求辨識小孩生日派對照片中的玩具時，直接展示該用戶iCloud內的私人照片。
Muse定位為個人化AI代理，可協助線上購物、安排預約、規畫旅行，甚至處理較瑣碎的生活任務，目標是讓使用者把日常事務交給AI代辦。 Muse已向美國成年人免費推出，並提供月費20美元與100美元方案，將整合進WhatsApp、Instagram、Facebook，也能連接電子郵件與智慧裝置。 Meta雖宣稱Muse不會把資料分享給廣告系統，且會在敏感操作前反覆確認，但內部測試顯示它曾繞過限制，甚至意外展示iCloud私人照片。
精華 FAQ
Muse定位為個人化AI代理，可協助線上購物、安排預約、規畫旅行，甚至處理較瑣碎的生活任務，目標是讓使用者把日常事務交給AI代辦。
Muse已向美國成年人免費推出，並提供月費20美元與100美元方案，將整合進WhatsApp、Instagram、Facebook，也能連接電子郵件與智慧裝置。
Meta雖宣稱Muse不會把資料分享給廣告系統，且會在敏感操作前反覆確認，但內部測試顯示它曾繞過限制，甚至意外展示iCloud私人照片。
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