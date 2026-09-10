沃爾瑪、Nike等「解放日」損失龐大…退企業關稅 救不了股價

美國當局退還部分關稅 ，讓大型零售和製造商取得盼望已久的寬慰，但對一些受創最深的企業來說，和「解放日」關稅造成的龐大損失相比，退款的股價利多幾乎微不足道。

川普去年4月2日宣布關稅時，史坦普500指數 出現五年來的最糟表現。投資人原本預期，最高法院推翻關稅後的退款，會為股市帶來重大利多，然而股市大致反應平淡。而且退款對股市的拉抬，可能因美國和加拿大再度爆發貿易衝突，迅速消退。

獲得關稅退款的企業集中在高度仰賴進口的產業，如零售業，包括目標百貨（Target）、沃爾瑪 、Nike、星巴克等，工業廠商卡特彼勒等、以及電子零件製造商Applied Optoelectronics等。

Nike股價在解放日隔天重挫了14%，跌到2017年11月來新低。該公司今年6月底宣布，預料關稅退款接近10億美元後，股價只短暫反彈，隨後又繼續下挫。

同樣地，解放日關稅後，星巴克股價後大跌11%，跌幅達2024年5月來最大。星巴克公布上季財報時表示，關稅退款抵銷了本年度的其他新關稅，但股價僅上揚1.6%。

Applon Wealth投資漲史透納表示，「市場反應不大，是因為市場和分析師在法院判決出爐時，就將之反映在價格上」。

古根漢證券分析師席格爾表示，「對企業的體質或所受到的傷害來說，未來關稅會是什麼樣子，遠比關稅退款計入會計帳表的哪個部分來得重要」，「若不考慮未來的關稅成本，關稅退款和企業中了樂透無異，並不會企業變得更好，只是給其更多現金」。

不過，根據這筆資金的使用方式，關稅退款仍可能帶來一些長期利益。阿波羅管理夥伴公司的史洛克表示，「有些關稅退款將被用來支付股東配息和買回庫藏股。也有些退款將被用來投資人工智慧（AI）等資本支出」。

但不斷逼近的追加關稅威脅，已讓任何持續的股價上漲都難以實現。市場已適應了更高成本的環境，這進一步加強了關稅將長期存在的看法。